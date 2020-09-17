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十大傑出青年名單出爐　盧廣仲、Janet、李智凱等12人獲獎

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▲▼立法院長游錫堃主持中華民國第58屆十大傑出青年當選公佈記者會。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲立法院長游錫堃主持中華民國第58屆十大傑出青年當選公佈記者會。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

國際青年商會中華民國總會17日在立法院舉行記者會，由立法院長游錫堃公布第58屆十大傑出青年當選名單，包括演出電影「翻滾吧！男孩」的體操鞍馬國手李智凱、音樂鬼才盧廣仲、全方位藝人謝怡芬等12位人皆獲獎。

游錫堃17日上午立法院秘書處處長吳慧玲、立法院顧問洪慈庸等人的陪同下，出席中華民國第58屆十大傑出青年當選公佈記者會。

國際青年商會中華民國總會長王國贊表示，今年雖然受到新冠肺炎疫情影響，但仍順利完成遴選，這一屆還特別增加華裔青年特別獎，並在文化及藝術類並列2位得獎人，因此今年當選人共有12位，較往年多了2位。王國贊說，青商會57年來持續不斷為國舉材，就是希望得獎青年能協助青商會一同為國家社會帶來更多正面影響和貢獻。

▲▼游錫堃主持中華民國第58屆十大傑出青年當選公佈記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游錫堃主持中華民國第58屆十大傑出青年當選公佈記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

游錫堃指出，今年有兩類獎項競爭特別激烈，分別是文化藝術類的傳統音樂及流行音樂兩大領域，候選人皆相當優秀，難分軒輊，後經評選並列2位得獎者。在華裔青年特別獎部份，評審認為得獎人謝怡芬運用個人影響力和影視成就，讓世界各國看見台灣。

游錫堃說，雖然各得獎人皆來自不同背景，但期許大家都能為台灣共同創造更美好的未來，當選人隨即也接受游錫堃頒發榮譽肩帶，最後由十傑選拔委員會報告選拔經過，當選人也依序致感謝詞並合影留念。

本屆十大傑出青年來自各領域優秀人才，當選名單包括耐能智慧股份有限公司總經理暨執行長劉峻誠（科技及技術研究發展類）、球學創辦人兼執行長何凱成（基層勞教類）、愛因斯坦人工智慧股份友限公司執行長周仁海（企業、創業及經濟發展類）、清華大學分子醫學研究所副教授林玉俊（醫學研究類）、Skills for U執行長暨社團法人國際技能發展協會秘書長黃偉翔（社會服務類）。

此外，體操國手李智凱（體育技藝類）、國際小提琴家曾宇謙和音樂創作者盧廣仲（文化及藝術類）、台灣苗栗地方檢察署檢察官黃振倫（公共行政類）、海洋大學水產養殖系助理教授徐德華（農漁環保類）、小紅帽（月經權益倡議與月經教育推廣組織）創辦人林薇（兒童、性別及人權關懷類），以及全方位藝人謝怡芬（Janet）（華裔青年特別獎）也入列第58屆十大傑出青年當選名單。

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