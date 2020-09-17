美次卿柯拉克訪台「經濟議題」非主軸　率團悼念李登輝

▲美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）。（圖／翻攝自Facebook／Keith Krach）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電

美國國務次卿柯拉克即將訪台。知情人士表示，柯拉克此行主要目的是悼念前總統李登輝，經濟議題雖非主軸，但雙方仍會就美台經濟交換意見，並對未來經濟對話進行準備工作。

美國國務院今天正式宣布，主管經濟成長、能源和環境的次卿柯拉克（Keith Krach，前譯為克拉奇）將訪問台灣，出席19日前總統李登輝告別禮拜。國務院表示，美方將透過共享政治、經濟價值，維繫與台灣的強健關係及其蓬勃民主，以緬懷李登輝政治遺產。

由於柯拉克出訪約2週前，國務院才宣布創立美台雙邊經濟暨商業對話，並交由柯拉克主持；媒體先前報導，柯拉克在台期間將主持雙邊經濟對話。

但知情人士表示，柯拉克此行主要目的是代表美國政府，出席李登輝告別禮拜。

知情人士指出，台灣政府8月初即向美方提出，希望能派官員來台悼念李登輝。美方隨後決定派出柯拉克率團，並邀請民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）與美國全球婦女議題無任所大使柯里（Kelley Currie）一同來訪。

這名知情人士透露，美國政府派出次卿層級官員來台悼念李登輝，其實超出台灣方面預期，顯示美方對李登輝在台灣民主歷程所扮演角色的尊重。

據了解，前美國國防部印太事務助理部長、現任華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）主席薛瑞福（Randall Schriver），也是柯拉克隨團成員之一。

至於美台經濟對話為何不在柯拉克此次行程，知情人士表示，雙方原先確實有希望在柯拉克訪台期間，能正式舉辦雙邊經濟對話，但由於準備工作不及只能作罷。

知情人士指出，此對話設立目的，是要讓美台在產業鏈安全、科技合作及能源等領域，能有更具體的討論並達成建設性結果，所以需要不少事前準備。台灣方面在與訪團交換意見後，決定繼續就未來對話的形式及日期做協調。

不過，這名知情人士說，經濟議題雖非柯拉克此行主軸，但他訪台期間將拜會行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮等政府高層官員，也會出席總統蔡英文晚宴，雙方仍會針對美台經濟、民主等議題交換意見，台方也會向柯拉克提出盼納入經濟對話的議題與內容。

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