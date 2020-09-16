　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普宣稱「最快3周」就有疫苗　美國新冠確診近660萬例

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普至密西根州舉辦造勢大會，現場超過上千人聚集，多數民眾卻未戴口罩。（圖／路透）

▲美國總統川普日前至密西根州舉辦造勢大會，現場超過上千人聚集，多數民眾卻未戴口罩。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普15日在電視節目中表示，新冠肺炎疫苗最快3至4星期內就可問世。川普反駁外界抨擊他低估疫情嚴重性的說法，並宣稱在11月3日美國大選前，疫苗就能準備好向公眾發送。

川普15日晚間在費城市政廳出席ABC新聞節目，親自回應選民與主持人的提問。川普在節目上表示，「我們已經非常接近完成疫苗研發，如果你想知道真相，上一任政府可能需要花費數年時間才能開發出疫苗，而我們只剩幾星期的路，也許是3周或4周。」

美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）先前也向美國有線電視新聞網（CNN）表示，大多數專家都認為，疫苗可以在11月或12月份準備就緒。其他專家則預估，可靠的疫苗可能要等到2021年初才有可能問世。

另外，川普也在節目上替自己的防疫作為辯護。川普稱，他先前對疫情嚴重中國和歐洲實施旅行禁令，因此挽救了上萬甚至上百萬人的性命。至於部分美國民眾不願配戴口罩或不甩社交距離規定，川普則辯解說，就連佛奇這樣的專家也改變對防疫作為的看法。

美國至今累計已經通報近660萬例COVID-19病例，是世界上病例數最多的國家，還有將約19萬5000人死亡。美國人口僅佔全球人口的4％，但卻囊括了20％的病例。川普則辯解說，美國之所以病例數量龐大，是因為相比其他國家，美國做的檢測更多。

川普強調，他並沒有低估新冠疫情的威力，還說自己「在許多方面的表現都非常出色，我的行動強而有力。」

值得一提的是，川普在談到「群體免疫」（herd immunity）時，似乎口誤說成「群體心態」（herd mentality），結果在網路上引起熱議。

►愛上新鮮中秋超值烤肉組，只要999 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
眾星「一片黑」哀悼小鬼！徐若瑄突貼1張照...粉絲悲喊尷尬了
小鬼「20年承諾失約了」！生命最重要存在...楊丞琳淚崩喊7
高以翔10個月前猝逝　小鬼黃鴻升曾惋惜「他還很年輕」
小鬼逝！官兵騷擾峮峮「你炮友死翹翹了」　海巡署比對相片回應
爸爸送勞力士「5字告誡」！小鬼隨身戴…30歲後收入全給家裡管
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

要讓台灣「像刺蝟一樣」難攻　美國罕見一口氣計畫7項軍售

3歲身障女童健走42公里募款　輔助帶掛母身上…2人1狗走一個月

川普宣稱「最快3周」就有疫苗　美國新冠確診近660萬例

路透：美國加碼對台軍售　一次端出「7種武器」打破慣例

新冠死亡人數東南亞第一　印尼祭奇招：不戴口罩就去挖墳

男童生前哭喊媽！肥後母虐死9歲兒「塞行李箱踩跳」　僅須關22年

43名醫學生參加「病毒趴」確診　法國大學剛開學就急停課

美阿肯色州「肉品加工廠」234名員工確診！　中國禁止進口

川普獲2021年諾貝爾和平獎提名　大西洋月刊痛批：不如直接廢了

她爬瀑布想拍美照「跌墜30m谷底」　閨蜜伸手想拉…卻跟跌成雙屍！

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

天注定？婦人詐欺被通緝躲17年　追溯期再1年失效...逆向騎車遭逮

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

要讓台灣「像刺蝟一樣」難攻　美國罕見一口氣計畫7項軍售

3歲身障女童健走42公里募款　輔助帶掛母身上…2人1狗走一個月

川普宣稱「最快3周」就有疫苗　美國新冠確診近660萬例

路透：美國加碼對台軍售　一次端出「7種武器」打破慣例

新冠死亡人數東南亞第一　印尼祭奇招：不戴口罩就去挖墳

男童生前哭喊媽！肥後母虐死9歲兒「塞行李箱踩跳」　僅須關22年

43名醫學生參加「病毒趴」確診　法國大學剛開學就急停課

美阿肯色州「肉品加工廠」234名員工確診！　中國禁止進口

川普獲2021年諾貝爾和平獎提名　大西洋月刊痛批：不如直接廢了

她爬瀑布想拍美照「跌墜30m谷底」　閨蜜伸手想拉…卻跟跌成雙屍！

中職／林宥穎雙響砲　洪總先驚訝表情包再問有吃藥嗎？

股市「上沖下洗」讓人超怕！柏瑞投信分析：亞債展現耐震力

桃捷合作「蔡阿嘎曬兒」被轟爆　鄭文燦指示重新評估

要讓台灣「像刺蝟一樣」難攻　美國罕見一口氣計畫7項軍售

中職／江國豪下半季4勝都是對兄弟　想辦法降低失投球

家中設計開放式廚房！「客廳望去看光光」命理師搖頭：財氣往外流

中職／單場雙響砲　林宥穎：七月最後一天乖乖放整箱

中職／差一支完全打擊　陳鏞基：沒有那麼簡單

中職／林宥穎雙響砲扛好遠　洪總也驚呆：你吃藥嗎？

快訊／ 蒙古彎刀狠砍頸！法官認定有「逃亡、滅證之虞」...裁定羈押

國際熱門新聞

17歲少女「假訂披薩」斃了外送員

檢查急速鞦韆遭高空甩飛！21歲工人墜地慘死

即／WTO：美國對中國關稅戰違法

1少年田裡午睡　收割機直接絞爛

iPhone 12最新開賣時間曝光　「最後預購日期」出爐

美國擬加碼對台軍售7種武器

繼父射中小鹿　近看發現是11歲兒

連續性服務6人！41歲人妻裸死床上

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

北極最大　格陵蘭冰架斷裂入海

全班誦經！5學生上課突尖叫痛哭　校方緊急提早放學

即／安倍內閣正式總辭！59秒影片感動道別

幼稚爸苦等28年　成功報復兒子

挺環保　英30正妹露乳遭男警架走

更多熱門

相關新聞

美國擬加碼對台軍售7種武器

美國擬加碼對台軍售7種武器

路透社報導，美國政府計畫大幅加碼對台軍售規模，4名消息人士透露，美國打算向台灣出售7種主要武器，包括水雷、巡弋飛彈和無人機。川普政府此舉無疑加大對中國壓力。

法國大學爆校園群聚　43名醫學生確診

法國大學爆校園群聚　43名醫學生確診

美肉廠234員工確診！中國禁止進口

美肉廠234員工確診！中國禁止進口

確診破500萬　印度數周內將超越美國

確診破500萬　印度數周內將超越美國

繼父射中小鹿　近看發現是11歲兒

繼父射中小鹿　近看發現是11歲兒

關鍵字：

新冠疫苗新冠病毒COVID-19北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／小鬼黃鴻升驚傳北投過世！

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

小鬼黃鴻升「疑心肌梗塞」倒浴室門口亡！

《玩很大》最後對話曝光　吳宗憲痛失接班人...泣哭：小鬼黃鴻升你給我回來！

黃鴻升36歲逝！8年前查出「遺傳病史」

快訊／黃鴻升猝逝！爸奔奇岩派出所

小鬼過世！緋聞女友峮峮聽記者講才知

即／小鬼相驗結果出爐！檢方曝：家屬同意解剖

猝逝現場曝！小鬼爸「喊人無回應」開門驚兒子遺體

小鬼黃鴻升父親悲痛發聲！

《玩很大》小鬼黃鴻升過世　KID崩潰

獨／黃鴻升最後身影曝光！臉上略顯疲態

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面