性侵前女友再剖腦吃掉　檢提前警告陪審員：案發照比恐怖電影驚悚

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記者黃翊婷／綜合報導

美國印第安納州男子奧伯杭斯利（Joseph Oberhansley），2014年間性侵殺害前女友布蘭頓，之後甚至鋸開頭骨取腦煮食，去年一度讓審理此案的法官審到快崩潰。如今全案18日將再度開庭，檢察官穆爾特地在開審前提醒陪審員，當日要看的現場犯罪照片，是比任何恐怖電影都還要糟糕。

根據美國電視台《Lex 18》報導，檢察官穆爾（Jeremy Mull）提到，奧伯杭斯利殺害女友的案件經過媒體廣泛報導，還特地從印第安那州東北部的艾倫縣找來陪審員，要求他們南下參加18日的審判，只是這些人將在法庭上看到當年的現場血腥照片，驚悚程度沒有任何恐怖電影可以比擬，所以希望陪審員們做好心理準備。

▲奧伯杭斯利。（圖／達志影像／美聯社）

回顧整起案件，奧伯杭斯利2014年9月11日潛入當年46歲的前女友布蘭頓（Tammy Jo Blanton）家中，雙方大吵一架，他一氣之下將人性侵殺害，接著一邊鋸開頭骨一邊嘲笑「腦袋不知道裝什麼」，最後挖出大腦、心臟、肺臟，並加以煮食。

警方獲報前往現場，布蘭頓的部分遺骸被丟在浴室裡，殘肢滿布傷痕，後來還在垃圾桶內找到煎鍋以及帶血的鉗子，一度震驚當時的社會大眾。據了解，奧伯杭斯利除了殺害布蘭頓之外，更早之前還曾槍殺17歲的前前女友，假如這次被陪審團認定有罪，可能得面臨終身監禁的處罰。