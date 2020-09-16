　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

開趴了！生蠔夯肉加啤酒暢飲　飯店殺優惠搶中秋燒烤商機

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲


▲▲迎接中秋節到來，飯店推優惠搶中秋燒烤商機。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲迎接中秋節到來，裕元花園酒店推優惠搶中秋燒烤商機。（圖／記者游瓊華翻攝，以下同）

記者游瓊華／台中報導

揮別鬼月，國人接下來就要迎接最愛節日中秋節，邊賞月邊烤肉！每年舉辦中秋烤肉派對名額都被秒殺的裕元花園酒店，今年也首度走出戶外，在飯店一樓舉辦開放式潮月醇夜音樂派對，主打生蠔夯肉加啤酒暢飲，要讓消費者不用動手烤肉也能吃飽喝足過中秋。

▲▲迎接中秋節到來，飯店推優惠搶中秋燒烤商機。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲裕元花園酒店推出每位1580元加10%服務費，就能享受日本空運生食級生蠔以及多樣炭烤海陸料理。

裕元花園酒店市場行銷部總監方雅玉表示，中秋團聚烤肉是台灣人熱愛的活動，尤其今年受疫情影響，大家都飛不出去，許多人都期待烤肉趴活動好好聚一聚，早在端午節過後就已經開始有消費者詢問開放時間。

▲▲迎接中秋節到來，飯店推優惠搶中秋燒烤商機。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲現場也提供生啤酒與軟性飲料暢飲等服務。

方雅玉也提到，去年3天連假約近400位名額，不到一周就被秒殺，還有多組逾20位團體客人訂包廂，今年搶燒烤商機，價格也比去年便宜，直接優惠價下殺至每位1580元加10%服務費，菜色也比去年來得好，消費者可吃到各式海陸料理，包含安格斯頂級牛小排，日本空運生食級生蠔，紐西蘭羔羊肩排，澎湖鮮小卷，鹽焗大蝦與各式碳烤蔬菜，生啤酒與軟性飲料暢飲等，即日起開放預約預估3天就能完銷。
 

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
小鬼下身全裸陳屍房間「浴室放滿洗澡水」　爸不捨...急拿短褲
快訊／嘉義女「扯方向盤」！自撞電線桿亡　男友重傷送醫
快訊／KID發聲悼念小鬼！「細數相處點滴」淚流：鬼哥我們想你
小鬼36歲猝逝　高大成揭「2種可能」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

宜蘭新臨時轉運站9/17啟用！原國道客運下客區停車場...續延用

開趴了！生蠔夯肉加啤酒暢飲　飯店殺優惠搶中秋燒烤商機

批桃園航空城徵收查估價格低　議員：恐引爆大規模抗爭

黃偉哲視察永康區中華路民房下陷搶修進度　責令處理好後續事宜

彰化慶安宮普度遭爆供品價值縮水...廠商：事前已給樣品

環保堅兵守護廠區　和順工業區主動通報環保局查水污

災害防救深耕！台南市連8年獲頒特優縣市...積極推動自主防災

捐贈救命造福鄉里！雲林縣立目標：救護車均5年內新車

孤單嗎？給我320萬我給你一輩子的幸福！　 新營警急攔阻詐救荷包

共創醫、病、法三贏　 台南檢、醫、衛共同舉辦「醫法論壇」

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

天注定？婦人詐欺被通緝躲17年　追溯期再1年失效...逆向騎車遭逮

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

宜蘭新臨時轉運站9/17啟用！原國道客運下客區停車場...續延用

開趴了！生蠔夯肉加啤酒暢飲　飯店殺優惠搶中秋燒烤商機

批桃園航空城徵收查估價格低　議員：恐引爆大規模抗爭

黃偉哲視察永康區中華路民房下陷搶修進度　責令處理好後續事宜

彰化慶安宮普度遭爆供品價值縮水...廠商：事前已給樣品

環保堅兵守護廠區　和順工業區主動通報環保局查水污

災害防救深耕！台南市連8年獲頒特優縣市...積極推動自主防災

捐贈救命造福鄉里！雲林縣立目標：救護車均5年內新車

孤單嗎？給我320萬我給你一輩子的幸福！　 新營警急攔阻詐救荷包

共創醫、病、法三贏　 台南檢、醫、衛共同舉辦「醫法論壇」

2020好糟！　小鬼黃鴻升、劉真、羅霈穎…演藝圈「痛失多顆耀眼星星」

小鬼「鬼月」最後一天驟逝　命理師警惕：很多年輕人都過不了36歲

小鬼下身全裸趴臥房間「浴室放滿洗澡水」　慈父不捨拿短褲遮蔽

獨／小鬼黃鴻升暖心待人　「工作人員回家遠」大方開口送休旅車

中職／黃子鵬找回出手點　曾總解釋對郭阜林換投原因

快訊／嘉義女疑「扯方向盤」！自撞電線桿亡　男友重傷送醫

廈門連接花蓮！「台灣阿成」宣布參選花蓮縣長　打通中央山脈建隧道

曾之喬含淚不捨小鬼仍專業帶貨VIVA包　陳昊森曝隨身攜帶超神奇小物

爸爸在田中被燒死...　孝兒「苦等吃飯」見遺體崩潰

小鬼「捨不得大家被漆彈打」第1次生氣！　KID心痛曝《玩很大》下周內容：我們很想你

黃鴻升北投猝逝！發現時「已屍僵」…接體車抵達住家樓下

地方熱門新聞

警收假回台東！下車看見熟面孔逮人

桃園科技執法再增4處　駕駛人注意

偏頭痛新解方　抗CGRP藥物問世

準分局長張明忠同事鄉親齊道賀祝福

惡意棄單！女客人「3點來拿壽司」失聯

台南豆花伯笑了！神秘高雄女掃光160杯

雲調查站　調查5處帶回銷貨單據

台南七股太陽能光電場所傳火警

黃偉哲宣布台南市將再送第2間房

捐2萬公斤白米！林姿妙揭陳昭榮熱心公益原由

台74線9/16起松竹匝道　夜間封閉33天

3歲女童遭風箏捲上天　新竹市府懲處3官員

南警破獲改造槍枝工廠起獲槍毒

萬里大鵬國小師生「牽罟」體驗

更多熱門

相關新聞

台中麗寶賽車主題旅店試營運

台中麗寶賽車主題旅店試營運

台中浮誇飯店再開一家，耗資新台幣6億多元打造的麗寶賽車主題旅店即日起試營運，主打飯從房內可看到賽車奔馳，不僅可直接俯瞰G2賽道風光，享受呼嘯而過的引擎聲，無需出國排隊看F1，晚上還能眺望台中市夜景，館內甚至設置了總價值破百萬的裝置藝術，讓消費者拍照打卡。

法國大學爆校園群聚　43名醫學生確診

法國大學爆校園群聚　43名醫學生確診

台中百年老店檸檬蛋糕　海外訂單增3成

台中百年老店檸檬蛋糕　海外訂單增3成

基隆「港味面具派對」週末登場

基隆「港味面具派對」週末登場

最莫名台南美食　當地人點「這2道」

最莫名台南美食　當地人點「這2道」

關鍵字：

裕元台中酒店燒烤派對暢飲啤酒牛排美食

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／小鬼黃鴻升驚傳北投過世！

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

小鬼黃鴻升「疑心肌梗塞」倒浴室門口亡！

快訊／黃鴻升猝逝！爸奔奇岩派出所

黃鴻升36歲逝！8年前查出「遺傳病史」

小鬼過世！緋聞女友峮峮聽記者講才知

《玩很大》最後對話曝光　吳宗憲痛失接班人...泣哭：小鬼黃鴻升你給我回來！

小鬼黃鴻升父親悲痛發聲！

猝逝現場曝！小鬼爸「喊人無回應」開門驚兒子遺體

即／小鬼相驗結果出爐！檢方曝：家屬同意解剖

《玩很大》小鬼黃鴻升過世　KID崩潰

獨／黃鴻升最後身影曝光！臉上略顯疲態

即／黃鴻升北投猝逝！接體車抵達住家樓下

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面