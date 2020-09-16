開趴了！生蠔夯肉加啤酒暢飲　飯店殺優惠搶中秋燒烤商機





▲迎接中秋節到來，裕元花園酒店推優惠搶中秋燒烤商機。（圖／記者游瓊華翻攝，以下同）

記者游瓊華／台中報導

揮別鬼月，國人接下來就要迎接最愛節日中秋節，邊賞月邊烤肉！每年舉辦中秋烤肉派對名額都被秒殺的裕元花園酒店，今年也首度走出戶外，在飯店一樓舉辦開放式潮月醇夜音樂派對，主打生蠔夯肉加啤酒暢飲，要讓消費者不用動手烤肉也能吃飽喝足過中秋。

▲裕元花園酒店推出每位1580元加10%服務費，就能享受日本空運生食級生蠔以及多樣炭烤海陸料理。

裕元花園酒店市場行銷部總監方雅玉表示，中秋團聚烤肉是台灣人熱愛的活動，尤其今年受疫情影響，大家都飛不出去，許多人都期待烤肉趴活動好好聚一聚，早在端午節過後就已經開始有消費者詢問開放時間。

▲現場也提供生啤酒與軟性飲料暢飲等服務。

方雅玉也提到，去年3天連假約近400位名額，不到一周就被秒殺，還有多組逾20位團體客人訂包廂，今年搶燒烤商機，價格也比去年便宜，直接優惠價下殺至每位1580元加10%服務費，菜色也比去年來得好，消費者可吃到各式海陸料理，包含安格斯頂級牛小排，日本空運生食級生蠔，紐西蘭羔羊肩排，澎湖鮮小卷，鹽焗大蝦與各式碳烤蔬菜，生啤酒與軟性飲料暢飲等，即日起開放預約預估3天就能完銷。

