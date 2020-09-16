▲基隆「揪一揪港味面具派對」週末登場，邀民眾體驗港味異國風。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2020年基隆特色美食節「揪一揪港味面具派對」，將於9月19日下午4時至9時在正濱漁港色彩屋登場，市府發言人沈詠珮與產發處副處長鄭永陽，邀大家揪揪親朋好友，在海港微風吹拂下，分享美酒佳餚，隨著音樂瘋派對！

今年派對以「異國、面具」為主題，打造基隆「港味異國風」，除限定主題套票，活動還規劃不插電音樂會、美食生活市集、亮點特色伴手禮、燒烤自助區、面具彩繪及DIY工作坊。

基隆市府發言人沈詠珮表示，今年升級推出復刻BBQ套票，開賣隨即搶購一空，超值內容，讓參與民眾只要空手來，就可享受基隆港特色漁產與特產，包含基隆限定吉古拉、鎖管一夜干、大明蝦、大頭蝦胭脂蝦等，感受嘴中迸發基隆漁產鮮甜滋味！

▲基隆市府發言人沈詠珮表示，今年升級推出復刻BBQ套票，開賣隨即搶購一空。

沈詠珮說，今年不插電音樂會也推出雙舞台、要給民眾雙重享受! 舞台上精彩演出外，舞台下市集更是不容錯過，市集設有基隆特色美食與伴手禮攤位，還有燒烤自助區、面具彩繪以及DIY工作坊，更可以搶先看設置於正濱漁港周邊「潮藝術」，藝術作品與港味面具派對結合，讓海港夜晚增添文化氣息。

產發處副處長鄭永陽表示，活動當天主舞台邀請吉他歌手陳韋翔、工具人the helper樂團、山林的好聲音玖派及基隆創作才子蔡宗翰連番登場演出，副舞台區由趙仲榮默劇魔術氣球秀繽紛開場，原住民舞蹈團、基商熱音社、二信高中熱音社、Dau樂團、末代仔、海洋大學熱音社等接連上陣，要給民眾不一樣音樂享受。而限量版手作DIY，包含體驗漁網杯袋、海水薯榔染布、手作一夜干等，非常適合親子同樂，製作屬於自己基隆文創品，體驗海港技術。

▲活動當天於正濱漁港周邊店家與市集攤商消費集點，滿一百元集一點，即有機會獲得限量滿額贈品。

鄭永陽說，為回饋參與民眾熱烈支持，活動當天推出限定集點活動，於正濱漁港周邊店家與市集攤商消費集點，滿一百元集一點，即有機會獲得限量滿額贈品，有基隆特色漁產帆布袋、2020基隆特色美食節調味罐組、折疊環保餐盒、夏日最實用涼感巾及海灣節保冷袋等你帶回家，還有機會兌換正濱漁港遊灣巡禮限量票券，留下美好回憶！

更多活動詳情及報名資訊，請上基隆好食官網：http://klgoodfood.com.tw或臉書「早安基隆 基隆市政府產業發展處」查詢。

【交通資訊】

為讓民眾可順暢地進入正濱漁港，9月19日15時30分至21時30分要往和平島地區由社寮橋進入，另於中正路通往正濱路的交叉路口及和一路2段與和平橋頭交接處等設置管制點，請民眾依照指示行進。

另外，基隆市公車、臺灣好行−濱海奇基線、基隆客運等大眾運輸工具前往會場，欲達活動會場周圍，乘至和平橋頭站、中正路正濱路口站即可，也歡迎多加利用接駁車正濱漁港與碧砂漁港的來回接駁車。

自行開車抵達正濱漁港的民眾，周邊停車場為和平島停車場、八尺門停車場、八斗子觀光漁港停車場以及海洋大學停車場。

► 美麗最大的祕密