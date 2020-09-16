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43名醫學生參加「病毒趴」確診　法國大學剛開學就急停課

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▲▼雷恩第一大學醫學院所在的Villejean校區。（圖／翻攝自雷恩第一大學官網）

▲雷恩第一大學爆出校園群聚感染，圖為醫學院所在的Villejean校區。（圖／翻攝自雷恩第一大學官網）

記者葉睿涵／編譯

位於法國布列塔尼區的雷恩第一大學（l’Université de Rennes 1），有43名醫學系學生群聚後被證實感染新冠肺炎，其中大部分是大二、大三生。目前校方已宣布停課，並強制所有學生接受病毒檢測。儘管校方尚未掌握疫情傳播的源頭與接觸者，但他們相信，病毒是因為學生舉行私人迎新派對而散播開來的。

據法國媒體《Ouest France》報導，雷恩第一大學校長亞利斯（David Alis）14日在分別有學生被證實染疫的醫學、藥劑學和牙醫學系三位系主任陪同下召開記者會，並宣佈停課一週，停課期間，課程將以遠端教學方式進行。另外，所有大二、大三的學生被強制接受病毒檢測，預計人數高達500人。

▲▼雷恩第一大學校長David Allis。（圖／翻攝自雷恩第一大學官網）

▲雷恩第一大學校長David Allis 召開記者會宣布停課一周。（圖／翻攝自雷恩第一大學官網）

亞利斯表示，他們相信在醫學系爆發的疫情，源頭來自學生在3日或10日其中一天舉行的私人派對；校方目前尚未掌握舉辦地點和參與者資料，但開學季經常會有許多私人聚會舉行，相信學生是在參加「病毒派對」中招後，讓疫情傳染開。

由於雷恩大學目前正處於群聚感染的高峰期，因此校方計劃在校內推出「學生大使」活動。這些大使將在校內外進行宣導工作，提醒同學們要遵守防疫措施。

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