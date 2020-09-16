最莫名的台南美食！　當地人現身點名「這2道」：沒人在吃

▲台南國華街內有許多知名台南美食。（圖／記者陳俊宏攝）

記者施怡妏／綜合報導

台南除了有歷史文化古都之稱之外，也號稱美食之都，許多道地的特色台灣小吃，在台南處處可見，甚至還有別於其他地區特有的口味，以及料理方式。有網友因此好奇，台南有名的美食這麼多，「哪一個紅的最莫名其妙？」

原PO在PTT板上問卦，號稱美食之都的台南，「有擔仔麵、豆菜麵、鱔魚意麵、鹽水意麵、鍋燒意麵、牛肉湯、棺材板、蝦捲、豆花、布丁等」，每一樣小吃都受到大家的歡迎，但哪一個是紅的會莫名其妙的。原PO則投牛肉湯一票，「之前凌晨去吃某知名排隊牛肉湯，吃完後的感想，就是牛肉湯。」

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貼文一出後，引起許多網友熱議，「絕對是布丁」、「擔仔麵是台南本地人有在吃的，有些店還不錯」、「鱔魚意麵真的甜到泯滅人性」、「一堆觀光客排隊的那幾家，在地人都不吃」、「有些美食是有歷史背景，有些單純就是炒作起來的」、「春捲沒有北部潤餅好吃」、「鱔魚意麵，為什麼要把魚焿丟進甜湯裡」、「肉燥飯加肉鬆不能理解」。

許多網友紛紛點名「棺材板」跟「蝦捲」，「棺材板吧，本地根本沒人在吃」、「棺材板的美味無解」、「我砂糖市的，棺材板真的不怎麼樣」、「棺材板和蝦捲台南人沒在吃的」、「蝦捲純粹就網路炒作，然後外地觀光客嚐鮮」、「蝦捲紅得莫名其妙」、「我台南人從來沒吃過棺材板」。