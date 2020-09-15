國民黨批蔡英文「蹭香港」：人道救援合法申請是最大漏洞

▲國民黨舉行「選前撐香港，選後不立法」記者會 。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

媒體工作者鐘聖雄12日在臉書爆料，5名經東沙島偷渡來台的香港「反送中」抗爭者已被陸委會扣留近2個月。陸委會回應，政府對港人已設人道援助機制，符合條件者都會給予必要的人道援助；對於外界流傳的各項訊息，「我們認為或有其特定目的，對整個機制或個人可能造成傷害」。國民黨則對此表示，總統蔡英文從「撐香港變蹭香港」，呼籲修法保障港人權益。

國民黨15日召開「嘴上撐香港，選後不立法」記者會，由文傳會主委王育敏、副主委鄭照新、立法委員陳以信、青年團團長田方倫等人共同出席。國民黨質疑，如今助港於法無據，蔡政府難辭其咎，民進黨連任後，挺香港只是嘴巴說說，更讓選前的撐香港直接變成蹭香港。蔡政府不僅堅持現行法規足夠，甚至力擋港澳條例修法，導致港澳條例漏洞未能補足，以及如今偷渡來台港人淪為囚禁人球、權益未獲具體保障。

陳以信表示，政府一在說明必須在合法申請來台下才可以適用，這就是最大漏洞，因為我國沒有合法依據可以直接適用於蔡政府所說的香港人道關懷行動方案，真正需要接受人道援助、緊急協助者無法合法來台，政府就無法合法援助。

陳以信指出，法律障礙未能排除，導致對港人道援助為德不卒讓港人寒心，實際作為甚至變成蹭香港，他也呼籲政府首先應讓律師、人權團體能夠進去看這些淪為人球的港人，讓他們至少能按憲法內要求得到基本人權保障。

陳以信說，對於民進黨最初鐵齒認定《港澳條例》第十八條足以適用，一系列判斷錯誤下導致如今既不能調查、審判、拘留、釋放港人的進退維谷，他也呼籲要在立法院新的會期盡快納入優先法案，進行法律上的修改，才能完善撐香港的人道庇護系統。

國民黨表示，蔡政府去年為求勝選大打香港牌，選後卻不敢立法，根本就是「有了政權，沒了人權」。國民黨也呼籲政府應出面說明，港青五人會不會成為外交人質，另外，在對港援助行動中需要幫助的遠不只這五位港青，政府應盡速建立一套明確、具體的援助機制，並盡快落實修法才是最實質幫助。