科技偵查法授權檢調「植入程式」蒐證　李貴敏4質疑：讓人不寒而慄

▲國民黨立委李貴敏。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

法務部研擬「科技偵查法」草案，擬准許檢調以「植入程式」的方式對通訊軟體進行監查，經裁准，包括LINE、Facebook、Instagram等軟體都可以被調查局、刑事警察局監看、監聽，草案一出引起高度質疑。國民黨立委李貴敏15日列舉4點質疑，認為此法對個人自由、秘密通訊自由、個人隱私形成這麼大威脅，「讓人不寒而慄！」

李貴敏表示，未來檢警調機關將可輕易地對人民進行監看、拍照、錄影和錄音，還能用木馬侵入你的LINE、臉書、WeChat，連GPS都可以用來監控、拼湊你的個人位置、移動軌跡，拜訪過甚麼人、參加過甚麼活動「全都露」，對個人自由、秘密通訊自由、個人隱私形成這麼大威脅，把人民當塑膠，直呼「真讓人不寒而慄！」

李貴敏表示，目前法界還在對法案進行逐條研析評估，但光是大家看到幾個實務面的問題都已經快驚呆了，她進一步提出四大質疑，一，憑什麼以科技為名的偵查，就可以排除《憲法》和《通訊保障及監察法》所保障的「通訊自由」和「隱私權」？二，為何對與案件無關的人，也可用「實施調查時，受調查對象或標的以外之人或物將無可避免地涵蓋於調查內容，亦得為之」，無限擴充範圍？

李貴敏質疑，三，資安事故頻傳，迄今無解，連總統府、入出境管理局等公家機關與第一銀行等大型銀行都無法倖免，誰來保證輕易觸及人民隱私的資訊安全？四，民眾人手一機，又把太多關於個人資料與隱私放到手機裡。未來政府要埋木馬，這些資料會不會被看到？被洩露？發生問題又由誰來解決？

李貴敏痛批，民進黨政府的促轉會不就是打著「公平正義」旗幟，為什麼現在會自我打臉，走威權時代老路呢？她強調，雖然法律需要跟上科技腳步。但台灣不應該走回頭路，民主自由是台灣最重要的價值，「這種以民主法治為代價的法案，還是胎死腹中才好。」

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