會梅克爾、歐盟主席　習近平：中方不接受人權「教師爺」

▲中國國家主席習近平。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

在中美、中印關係緊張的背景下，中國國家主席習近平14日晚在北京與德國總理梅克爾、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩共同舉行會晤，以視訊舉行，會上中歐雙方宣布簽署《中歐地理標誌協定》，確認加快中歐投資協定談判，實現年內完成談判的目標。雙方還提及香港、新疆等敏感議題。

習近平表示，面對新冠肺炎疫情等諸多挑戰，中歐作為「世界兩大力量、兩大市場、兩大文明」，越是面對這樣的形勢，越要牢牢把握相互支持、團結合作的大方向，越要堅定不移推動中歐全面戰略夥伴關係健康穩定發展。

▲習近平9月14日晚在北京與德國總理梅克爾、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩共同舉行會晤，以視訊舉行。（圖／新華社）

習近平表示，中歐要做到四個堅持，包括堅持和平共處、堅持開放合作、堅持多邊主義、堅持對話協商。雙方應加快中歐投資協定談判，實現年內完成談判的目標，推動合作升級。

習近平還提到，中方提出了《全球數據安全倡議》，希望與歐方依同推動制定全球數位領域標準和規則。他還說，中方密切關注近來歐方在5G、外資審查、政府採購、競爭政策等方面的一些動向，希望歐方保持貿易和投資市場開放，塑造開放、公平、公正、非歧視的營商環境，保障中國企業合法權益。

面對歐盟國家對中國香港、新疆議題的質疑，習近平指出，涉港、涉疆問題的實質是維護中國國家主權、安全和統一，保護各族人民安居樂業的權利。中方堅決反對任何人、任何勢力在中國製造不穩定、分裂和動亂，堅決反對任何國家干涉中國內政。「中方不接受人權『教師爺』，反對搞『雙重標準』。」

他說，世界上沒有放之四海而皆準的人權發展道路，人權保障沒有最好，只有更好。各國首先應該做好自己的事情。相信歐方能夠解決好自身存在的人權問題。

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