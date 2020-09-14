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以美、以激勵回饋人間　口足畫家林宥辰「逆境燦爛」開展

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▲原是營造工程師的林宥辰， 1991年在工安意外中重傷，失去雙手、聽力受損，林宥辰挺過傷痛，以口足作畫展開第二人生，並透過策展以美、以激勵來回饋人間。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲原是營造工程師的林宥辰， 1991年在工安意外中重傷，失去雙手、聽力受損，林宥辰挺過傷痛，以口足作畫展開第二人生，並透過策展以美、以激勵來回饋人間。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立斗六高級中學邀請揚名國際的口足畫家林宥辰14日蒞校於綠城藝文展覽中心辦理「逆境．燦爛─國際口足畫家林宥辰個人展」畫展，原是營造工程師的林宥辰， 1991年在工安意外中重傷，失去雙手、聽力受損，林宥辰挺過傷痛，以口足作畫展開第二人生，並透過策展以美、以激勵來回饋人間。

29年前，林宥辰原為一家營造公司的工程師，在一場工安意外，遭受一萬一千伏特的高壓電電擊，瞬時，他失去了完整的皮膚、一雙手、兩耳聽覺。但林宥辰面對生命的重大打擊，他未因此沉寂，反而積極拜師學藝。「天助自助者」以自身的堅持與毅力，讓陳玲玲、陳銘顯、江逸子、曾伯祿、張克齊、葉繁榮等大師的引領，豐富了他的生命，也提升了作品內涵。

▲原是營造工程師的林宥辰， 1991年在工安意外中重傷，失去雙手、聽力受損，林宥辰挺過傷痛，以口足作畫展開第二人生，並透過策展以美、以激勵來回饋人間。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國立斗六高中校長羅聰欽（右）表示，能邀請到口足畫家林宥辰先生蒞校辦理畫展，學校深感榮幸又感恩，相信他生命豐富內涵所綻放的燦爛能夠照耀在師生心上。（圖／記者蔡佩旻攝）

林宥辰所創作品，應邀於海內外辦理數十次的個展、聯展，畫作更成為德國口足月曆封面，國際口足畫藝術協會特地為他出版「一萬一千伏特的火花一林宥辰的生命故事」一書，敘述他「一路失去，一路撿拾」的生命的歷程，林宥辰先生失去了正常人享受生命的方式，但，他又奮力地撿回了生命的尊嚴、生存的能力，並回饋人間以美、以激勵。

國立斗六高中校長羅聰欽表示，很敬佩林宥宸先生的精神，雖身處逆境，仍勇敢、堅持、努力且精彩地跨越人生的坎坷，透過作品展現生命的美好。能邀請到口足畫家林宥辰先生蒞校辦理畫展，學校深感榮幸又感恩，相信他生命豐富內涵所綻放的燦爛能夠照耀在師生心上，讓大家更積極向上的面對生命中的挑戰。

「逆境．燦爛─國際口足畫家林宥辰個展」即日起至10月8日止在斗六高中綠城藝文展覽中心舉行，共展出51幅畫作。

▲原是營造工程師的林宥辰， 1991年在工安意外中重傷，失去雙手、聽力受損，林宥辰挺過傷痛，以口足作畫展開第二人生，並透過策展以美、以激勵來回饋人間。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國際口足畫家林宥辰以自身的堅持與毅力，讓陳玲玲、陳銘顯、江逸子、曾伯祿、張克齊、葉繁榮等大師的引領，豐富了他的生命，也提升了作品內涵。（圖／記者蔡佩旻攝）
 
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