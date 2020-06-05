桃園青塘園遊客中心看畫展　集滿5枚戳章青埔商家換優惠

▲「幽默的刷子」作品。（圖／豆薈趣提供）

記者楊淑媛／桃園報導

孩子的畫作，充滿無限的想像！桃園青塘園遊客中心邀請中壢國小藝術才能美術班與豆薈趣手創咖啡，即日起迄6月21日止聯合舉辦「藝動小宇宙」畫展。其中，一幅「幽默的刷子」作品是複合媒材的創作，小朋友將油漆刷搖身一變成為有生命的刷子人偶，每隻偶都具有強烈的、戲劇性的表情，彷彿在說：「不要再用我的頭髮刷牆壁啦！」

▲「藝動小宇宙」主要參展成員為中壢國小藝術才能美術班3-6年級學生作品。（圖／豆薈趣提供)

創作之一的小朋友胡宇晴說，她做的刷子是用油漆刷和壓克力顏料做的，代表她生氣的心情，因為她生氣的時候會臉紅紅的，希望畫了它之後，可以不要讓自己再生氣，希望大家會喜歡，也謝謝韻如老師教的方法，讓她透過繪畫表達自己的心情，更喜歡做自己。

▲青塘園是親子共遊的最佳去處。（圖／記者楊淑媛攝）

青塘園遊客中心今年的藝文展覽，以「藝動小宇宙」為主題，主要參展成員為中壢國小藝術才能美術班3-6年級學生，展出內容包括：彩繪、版畫、水墨、平面設計、數位藝術及立體造形等創作作品約120件。

▲桃園青塘園遊客中心看畫展，集滿5枚戳章可到合作的青埔商家換優惠。（圖／豆薈趣提供）

展覽主題「藝動小宇宙」意指每個人的心中，都有一顆鑑賞藝術的心，創作的才情是天性使然且天馬行空的；希望透過美術的創作，燃起潛藏每個創作者及觀賞者心中的小宇宙，讓觀展的民眾能感受兒童美術富含的童真、趣味及創造。

本次活動除了藝動小宇宙的藝文展出之外，也為即將到來10月的青塘10景寫生比賽而暖身，同時在會場舉辦收集戳章換好康的活動，來觀展的遊客，可以索取邀請卡，收集活動紀念戳章留念，如集滿卡片上的五枚戳章，同時可以至青埔在地商家換取消費優惠！

・不只划算，是超級划算