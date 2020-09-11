黑賓士長期「放置廣告牌」霸佔身障車位　院方求助無門束手無策

▲臺大雲林分院門口左側的殘障車位的中，遭一輛領有殘障車證的黑色賓士車長期佔用，擋風玻璃置放「計程車行及連絡電話」，疑似作為活動式的攬客廣告。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺大醫院雲林分院門診入口外兩側共有5格身障車位，近月來出現一輛黑色賓士車疑似長期佔用車格，影響其他殘障人士停車權利，雖經院方人員貼上告示，要求主動讓出車位，但該位領有身心障礙車證的車主仍置之不理，院方經求援相關單位取締，仍因無法可管而望車興嘆。

臺大雲林分院門口左右兩側設有多個殘障車位，便利殘障人士進出就醫，據了解，左側的殘障車位的中，遭一輛領有殘障車證的黑色賓士車長期佔用；車主在前擋風玻璃放置一塊黃色大看板寫有「計程車行及連絡電話」，疑似作為活動式的攬客廣告，但長期放置不移動，卻嚴重影響其他身障人士停車權利，經民眾向院方反映，雖經好言相勸或貼告示要求移車，但卻未有任何進展，讓院方人員相當無奈。

▲臺大雲林分院門口左側的殘障車位的中，遭一輛領有殘障車證的黑色賓士車長期佔用，擋風玻璃置放「計程車行及連絡電話」，疑似作為活動式的攬客廣告。（圖／民眾提供）

附近排班的計程車司機低調指出，該車的身障車證為高雄市政府所核發，車輛是由經營「計程車」的業者所停放，至少2個月，並置放廣告看板攬客，一但有乘客打電話叫車，會有其他輛隸屬嘉義市某車行的計程車就出現前來載客。

▲附近排班的計程車司機低調指出，一但有乘客打電話叫車，會有其他輛隸屬嘉義市某車行的「計程車」就出現前來載客。（圖／民眾提供）

院方人員表示，雖屢次致電向該業者表明院方所設的身障車位是便利身障人士就醫，且醫院周邊不得私設廣告看板等，遂要求讓出車位，但業者置之不理，院方只能在車輛擋風玻璃前放上勸導告示，但也屢屢被撕下棄置。

院方在無奈之下，曾向雲林縣警局交通隊、雲林監理站、雲縣府社會處、環保局等相關單位求援，但因該身障車位屬台大院區，非一般道路，且領有高雄市府核發的殘障車證，取締上確有難度，不過為了其他殘障人士便利停車權利，仍會持續放置告示紙張提醒，希望車主能主動將車位讓出。

▲附近排班的計程車司機低調指出，該車的身障車證為高雄市政府所核發，車輛是由經營「計程車」的業者所停放。（圖／民眾提供）

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