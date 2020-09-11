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斗六文旦前進新加坡！4782公斤封櫃啟程...在6網路平台販售

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣農產品外銷政見逐步落實，縣府積極為縣內農特產品爭取內外銷通路，今(11)日於斗六重光果園舉行文旦外銷封櫃儀式，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣議員賴淑娞、斗六市長林聖爵及斗六市農會總幹事張喬復等人共同為文旦裝箱、封櫃，出口約4782公斤到新加坡。

▲雲林縣農產品外銷政見逐步落實，縣府積極為縣內農特產品爭取內外銷通路，今(11)日於斗六重光果園舉行文旦外銷封櫃儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣文旦種植面積約234公頃，年產量約5700公噸，今日斗六文旦將先出口1個貨櫃約4782公斤到新加坡。（圖／記者蔡佩旻攝）

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雲林縣文旦種植面積約234公頃，年產量約5700公噸，主要集中於斗六約182公頃，古坑約26.89公頃；雲林縣長張麗善表示，今日斗六文旦將先出口1個貨櫃約4782公斤到新加坡，感謝斗六文旦農不只提升經營技術，更用心呵護，斗六文旦在謝副縣長、斗六林市長、農會張總幹事及果農共同努力下，打造出非常好品牌，讓國內、外消費者對斗六文旦柚深具信心。

▲出口新加坡的文旦重量大約500-600公克，能順利外銷主要是果園提早實施果實蠅防治作業，並參加產銷履歷，完整記錄施肥、用藥、除草等過程，讓貿易商能安心採購。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲出口新加坡的文旦重量大約500-600公克，能順利外銷主要是果園提早實施果實蠅防治作業，並參加產銷履歷，完整記錄施肥、用藥、除草等過程，讓貿易商能安心採購。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳三捷蔬果供應公司台灣代表洪振瑜表示，今年4月因疫情返台駐點，伺機找尋台灣的水果可貿易至馬來西亞或新加坡，適逢中秋佳節考量新加坡市場僅有1公斤裝大白柚，經往斗六數次，拜訪多位文旦農，最終選定斗六重光果園的文旦禮盒，開啟與在地農友的第一波合作。

▲雲林縣農產品外銷政見逐步落實，縣府積極為縣內農特產品爭取內外銷通路，今(11)日於斗六重光果園舉行文旦外銷封櫃儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳三捷蔬果供應公司台灣代表洪振瑜（右一）表示，台灣農業偏向精緻農業，為了呈現產地品質，特選重光果園每顆約16兩文旦裝箱，以禮盒形式出貨，預計在新加坡6個線上網路平台販售。（圖／記者蔡佩旻攝）

洪振瑜表指出，新加波民眾中秋節主要是以送月餅向親友聊表心意，而台灣農業偏向精緻農業，評估新加坡消費力夠，為了呈現產地品質，特選重光果園每顆約16兩文旦裝箱，以禮盒形式出貨，預計在新加坡6個線上網路平台販售，讓新加坡民眾能有另一種選擇做為佳節送禮。

▲出口新加坡的文旦重量大約500-600公克，能順利外銷主要是果園提早實施果實蠅防治作業，並參加產銷履歷，完整記錄施肥、用藥、除草等過程，讓貿易商能安心採購。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲出口新加坡的文旦重量大約500-600公克，能順利外銷主要是果園提早實施果實蠅防治作業，並參加產銷履歷，完整記錄施肥、用藥、除草等過程，讓貿易商能安心採購。（圖／記者蔡佩旻攝）

重光果園果農朱祐勳表示，這次出口新加坡的文旦重量大約500-600公克，能順利外銷主要是果園在幾個月前就展開東方果實蠅防治作業，並參加產銷履歷，完整記錄施肥、用藥、除草等過程，讓貿易商能安心採購。

斗六市長林聖爵指出，一年一度的中秋節即將到來，這段時間正是文旦柚收成的季節，今年斗六文旦柚產量與品質和往年一樣優質，甜度也相當的高，酸甜的滋味更添節慶味，透過本次的外銷，可以讓更多縣內優質的農特產品外銷出去，也調節國內的供銷，穩定國內市場的價格，保障農民收益。

▲雲林縣農產品外銷政見逐步落實，縣府積極為縣內農特產品爭取內外銷通路，今(11)日於斗六重光果園舉行文旦外銷封櫃儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣文旦種植面積約234公頃，年產量約5700公噸，今日斗六文旦將先出口1個貨櫃約4782公斤到新加坡。（圖／記者蔡佩旻攝）

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