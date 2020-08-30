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台鐵畫展8/31開展！50幅畫秀台灣歷史　看展再抽「觀光住宿券」

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▲台鐵畫展。（圖／台鐵提供）

▲台鐵畫展明起開展。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵提供鐵路運輸服務至今已有133年歷史，為重溫鐵路與高雄建設對於台灣交通與經濟發展影響力與貢獻度，台鐵局與力麗社會福利慈善事業基金會合辦「畫說台鐵與台灣建築遺產展」，於8月31日至11月30日期間，在高雄車站B1旅運大廳南側展出。

台鐵局表示，「畫說台鐵與台灣建築遺產展」緣起於去年臺灣鐵路132週年，本局與力麗基金會首度於台北車站合作舉辦。因畫展廣受好評，為了讓更多民眾能了解鐵路與台灣代表性歷史建築，因此擴大畫展規模加入更多在地特色作品，陸續於台鐵車站策展。

請繼續往下閱讀...

畫展來到高雄已是巡迴展第三站，別具意義的是今年適逢「打狗」更名為「高雄」一百週年慶，展區特增加高雄歷史古蹟建築畫作，藉由史實爬梳、泛黃歷史照片與耆老訪問，手繪方式勾勒還原台鐵與高雄歷史建築景象。

▲台鐵畫展。（圖／台鐵提供）

▲台鐵畫展共展出三個月。（圖／台鐵提供）

本次展覽一共展出50幅畫作，其中以鐵路文化為主軸串聯台灣歷史脈絡之遺產建築計30幅，高雄歷史建築物20幅，包含舊打狗驛英國領事館、旗后燈塔、旗后砲台、鳳山縣舊城、高雄市役所等經典古蹟。

除50幅畫作外，尚有11幅為去(108)年舉辦高雄古蹟建築「逐蹟之旅」繪畫比賽作品，也向高雄史博館借出11張老照片，藉由不同的影像來帶領大家回顧老打狗的景色。

▲台鐵畫展。（圖／台鐵提供）

▲民眾可藉由台鐵畫展更認識台灣建築的歷史。（圖／台鐵提供）

為增添畫展教育性與互動性，本次畫展亦結合智慧型行動裝置，徵求「人氣王網紅活動」，邀請民眾於車站展覽現場參觀時與畫作或於畫展拍照上傳社群媒體，累積按讚文章，每個月送出精美現量版首發「BACK to 1919會員卡」以及力麗觀光住宿券。

集結高雄展畫作精華特出版「畫說台鐵與台灣建築遺產畫作-高雄篇」專輯一冊，及相關畫作典藏禮品可於臺鐵夢工場各門市及網路商店精選呈現及販售，讓民眾細細品味歷史遺跡作品之後，亦能收藏台灣具文化軌跡且故事性的建物作品。

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