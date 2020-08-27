　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「警界儒將」蔡俊章作畫超過半世紀　70歲個人畫展中正紀念堂展出

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「警界儒將」蔡俊章作畫超過半世紀　70歲個人畫展中正紀念堂展出（圖／中正紀念堂提供）

▲「警界儒將」蔡俊章作畫超過半世紀，70歲個人畫展將於中正紀念堂展出。（圖／中正紀念堂提供）

記者林育綾／綜合報導

人稱「警界儒將」的水墨畫家蔡俊章今年正逢70歲，將於中正紀念堂舉行個人畫展，他在2015年卸下警務工作後更投入畫作，創作生涯已超過半世紀，將展現70「隨心所欲」的自在，也在人生旅程與藝術創作寫下新的里程碑。

蔡俊章昔日警察工作繁忙，由於山水畫費時，他便換個風格改畫寫意魚蝦等，既可自由揮灑，又可展現個人作畫特色。他筆下的蝦千奇百態，不論型態、墨韻，表現手法靈趣活現，讓墨蝦彷彿躍然於眼前。

請繼續往下閱讀...

▲▼「警界儒將」蔡俊章作畫超過半世紀　70歲個人畫展中正紀念堂展出（圖／中正紀念堂提供）

▲「蔡式墨蝦」作品遠近馳名。（圖／中正紀念堂提供）

除了遠近馳名的「蔡式墨蝦」作品外，還包括生活中各式題材，靈感常來自山林田野、鄉間人家或瓜果花草的自然，創作題材寬廣而有深機，更記錄著近年來對於生命的足跡。

蔡俊章的畫作多次獲邀至海內、外展出，曾2度至北韓藝術交流，並獲頒韓國ICA水墨畫大獎等多項國際大獎的肯定，也曾在國立國父紀念館、佛光山佛光緣美術館總館、雲林縣文化觀光處展覽館等舉辦個展。

如今蔡俊章正逢70歲，將於9月9日至9月20日在中正紀念堂舉辦個展，展現70「隨心所欲」的自在，也分享自己在人生畫布上揮灑逾半世紀的成果。

▲▼「警界儒將」蔡俊章作畫超過半世紀　70歲個人畫展中正紀念堂展出（圖／中正紀念堂提供）

警界儒將 蔡俊章水墨畫展
日期：9月9日至9月20日 
時間：上午9時至下午6時
地點：中正紀念堂管理處

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
「奧迪卡死出入」警撥電話無法處理！她氣等2hrs真相超瞎
搭公車親睹「男友出軌一幕」！本土劇女星電影院崩潰：怎活下去
獨／理科太太曝男性理想「清槍」次數！女名醫：這2指標才重要
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】舞蹈融入生活　「與雲門共舞」20年牽起逾20萬人的手

台中購物節消費金額破70億！直逼去年3倍　彰化南投最捧場

獨／理科太太曝男性理想「清槍」次數！泌尿名女醫：這2項指標才重要

彰化血清研究證實社區安全　莊人祥：現行政策正確「為目前共識」

「警界儒將」蔡俊章作畫超過半世紀　70歲個人畫展中正紀念堂展出

快訊／北北基雨彈升級迎豪雨！18縣市豪大雨特報

血清關鍵報告陽性萬分之8.3　陳秀熙：套用全國會更低

「奧迪卡死出入」警撥電話無法處理！她氣等2hrs真相超瞎：政府啊...網戰翻

養「綠鬣蜥、食蛇龜」9/1起須申請登記　非法持有最高罰5萬

血清調查爭議暫歇　詹長權：別把意見不同者踢出合作對象

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

金鐘55／《想見你》許光漢、柯佳嬿入圍視帝后　槓《誰是被害者》《罪夢者》張孝全雙料入圍

台南嬤堅守崗位！風雨徒步8公里　彎下腰撿垃圾：擔心路人會滑倒...

台中港查獲陸韓走私菸市值破5億　13貨櫃塞552萬包菸史上最大宗！

小猴被撞死玉山母獼猴心碎抱屍 5天4夜帶著行動...害怕人車靠近

【廣編】舞蹈融入生活　「與雲門共舞」20年牽起逾20萬人的手

台中購物節消費金額破70億！直逼去年3倍　彰化南投最捧場

獨／理科太太曝男性理想「清槍」次數！泌尿名女醫：這2項指標才重要

彰化血清研究證實社區安全　莊人祥：現行政策正確「為目前共識」

「警界儒將」蔡俊章作畫超過半世紀　70歲個人畫展中正紀念堂展出

快訊／北北基雨彈升級迎豪雨！18縣市豪大雨特報

血清關鍵報告陽性萬分之8.3　陳秀熙：套用全國會更低

「奧迪卡死出入」警撥電話無法處理！她氣等2hrs真相超瞎：政府啊...網戰翻

養「綠鬣蜥、食蛇龜」9/1起須申請登記　非法持有最高罰5萬

血清調查爭議暫歇　詹長權：別把意見不同者踢出合作對象

新北驚世媳婦「狂領婆婆239萬存款」！猛蓋印章44次…再騙走200萬　下場曝光

小甜甜預言「金剛小嫻有機會」成真！　昔日女神變女友...私下對話曝光

特斯拉、臉書、Netflix股價飆！帶動FANG+尖牙股ETF股價破40元

花東米其鄰農業體驗嘉年華　28日鐵花新聚落登場

嘉明湖及向陽山屋台灣黑熊出沒！　山友們「卡注意幾勒」

鯊魚悠游遇海巡隊戲水...慘遭開槍射擊　驚險失控畫面曝！

「果糖」也是痛風元凶！研究曝「這類高普林爽吃」不用怕　醫：多數民眾常搞錯

【廣編】舞蹈融入生活　「與雲門共舞」20年牽起逾20萬人的手

鍾東錦接任國民黨苗栗縣黨部主委　接棒苗栗縣長熱門人選

上任不到3個月！TikTok執行長Kevin Mayer閃辭

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

男性清槍一週幾次？理科太太一看驚呆

即／準空姐打工爆頭亡！民宿暫停營業

社區安全！彰化血清抗體陽性率萬分之八點三

即／致災豪雨最劇時間曝！轟大雷雨

台鐵駕駛艙翹腳遭懲處！他嘆：電死了孩子誰養

中元普渡要到了　專家：4種人要注意

颱風「梅莎」最快明生成　8縣市防豪大雨

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

獨／男性理想清槍次數！泌尿名女醫4個字回應了

9號颱梅莎最快2天後生成！初估路徑出爐

鄭明典：「梅莎」太強了不歡迎

高中生「酒吧當夜店」玩瘋！畫面曝光網氣炸

北北基等18縣市　豪大雨特報

高雄市長換人淹水沒被罵　在地人：很正常啊

更多熱門

相關新聞

男童脫隊「闖捷運閘口」被制止　捷運警找到焦急師

男童脫隊「闖捷運閘口」被制止　捷運警找到焦急師

北市捷運警方日前巡邏時接獲通報，有名7歲男童在捷運中正紀念堂站企圖闖關，警方獲報到場，緊急將男童帶往安置，透過監視器循線發現，男童疑似在老師整隊準備下課時迷途，順利將男童送回師長身邊。

信義房屋繪畫比賽　「我的社區」長這樣

信義房屋繪畫比賽　「我的社區」長這樣

百年古蹟改造「森林系秘境餐廳」

百年古蹟改造「森林系秘境餐廳」

桃園青塘園遊客中心看畫展　換優惠

桃園青塘園遊客中心看畫展　換優惠

中正紀念堂「民主大道」演出回歸

中正紀念堂「民主大道」演出回歸

關鍵字：

蔡俊章警界儒將中正紀念堂畫展

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

1億酬勞＋私人專機都不要　Hebe宅台灣捨陸綜

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

《驕女》連體嬰分割手術PTT爆討論

何妤玟甜蜜認了嘻哈歌手新歡！「回家過夜15小時」

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

男性清槍一週幾次？理科太太一看驚呆

「麥當勞女神」破尺度脫了！

2020下半年「財運事業最旺3星座」

天降混凝土正妹險遭毀容　工人虧：不然我娶妳啊

即／準空姐打工爆頭亡！民宿暫停營業

更多

最夯影音

更多
應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面