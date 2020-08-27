「警界儒將」蔡俊章作畫超過半世紀　70歲個人畫展中正紀念堂展出

▲「警界儒將」蔡俊章作畫超過半世紀，70歲個人畫展將於中正紀念堂展出。（圖／中正紀念堂提供）



記者林育綾／綜合報導

人稱「警界儒將」的水墨畫家蔡俊章今年正逢70歲，將於中正紀念堂舉行個人畫展，他在2015年卸下警務工作後更投入畫作，創作生涯已超過半世紀，將展現70「隨心所欲」的自在，也在人生旅程與藝術創作寫下新的里程碑。

蔡俊章昔日警察工作繁忙，由於山水畫費時，他便換個風格改畫寫意魚蝦等，既可自由揮灑，又可展現個人作畫特色。他筆下的蝦千奇百態，不論型態、墨韻，表現手法靈趣活現，讓墨蝦彷彿躍然於眼前。

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▲「蔡式墨蝦」作品遠近馳名。（圖／中正紀念堂提供）

除了遠近馳名的「蔡式墨蝦」作品外，還包括生活中各式題材，靈感常來自山林田野、鄉間人家或瓜果花草的自然，創作題材寬廣而有深機，更記錄著近年來對於生命的足跡。

蔡俊章的畫作多次獲邀至海內、外展出，曾2度至北韓藝術交流，並獲頒韓國ICA水墨畫大獎等多項國際大獎的肯定，也曾在國立國父紀念館、佛光山佛光緣美術館總館、雲林縣文化觀光處展覽館等舉辦個展。

如今蔡俊章正逢70歲，將於9月9日至9月20日在中正紀念堂舉辦個展，展現70「隨心所欲」的自在，也分享自己在人生畫布上揮灑逾半世紀的成果。

警界儒將 蔡俊章水墨畫展

日期：9月9日至9月20日

時間：上午9時至下午6時

地點：中正紀念堂管理處

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