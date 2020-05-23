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警界儒將─蔡俊章博士返鄉辦展　分享筆墨下的雲林之美

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▲警政署副署長退休的蔡俊章博士是雲林人，年屆7旬返鄉雲林展出水墨畫作品，捐贈「虎尾故鄉」畫作給縣府典藏。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警政署副署長退休的蔡俊章博士是雲林人，年屆7旬返鄉雲林展出水墨畫作品，捐贈「虎尾故鄉」畫作給縣府典藏。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

警政署副署長退休的蔡俊章博士是雲林人，年屆7旬返鄉雲林展出水墨畫作品，畫風相當多元，其山水畫作氣勢磅礡，讓人有身歷其境的感覺，「警界儒將─蔡俊章博士水墨畫邀請展」開幕儀式今(23)日上午在文化觀光處展覽館舉行，蔡俊章特地將主題畫作、充滿成長回憶的「虎尾故鄉」致贈雲林縣政府典藏。

雲林人的純樸、熱情、善良在蔡俊章博士畫作中嶄露無遺，開幕儀式貴賓雲集，包括許多藝文界大師、前內政部長廖了以、縣長張麗善、副縣長謝淑亞，以及警界及雲林同鄉會成員等都到場共襄盛舉，會中蔡俊章特別捐贈「虎尾故鄉」畫作給縣府典藏，另捐贈2幅畫作給雲林縣文化基金會義賣。

▲警政署副署長退休的蔡俊章博士是雲林人，年屆7旬返鄉雲林展出水墨畫作品，捐贈「虎尾故鄉」畫作給縣府典藏。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔡俊章博士表示，「人生七十才開始」，此次有機會返鄉辦展，寓意極深，宛如藝術創作新生的里程碑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蔡俊章博士表示，他是雲林虎尾人，感謝縣長張麗善及文化觀光處長陳璧君邀約，讓他有機會回母縣，將55年來的作品精華呈現在鄉親父老面前，他的心情很激動也很感動，曾擔任過澎湖、南投、台南、高雄等地警察局長，卻一直沒機會返鄉服務，很高興有機會用畫來感謝母縣對自己的孕育之恩。
 
蔡俊章說，「人生七十才開始」，此次有機會返鄉辦展，寓意極深，宛如藝術創作新生的里程碑，日後他將更加精研畫技、增廣畫域，並不斷嘗試創新，提升藝術創作層次，「隨心所欲」優游人生。
雲林縣長張麗善表示，雲林人可愛之處是「惜情｣，人生精彩就想到家鄉雲林，蔡博士今日特回到家鄉舉辦水墨畫展；並贈送「虎尾故鄉」予雲林縣政府典藏，從這幅虎尾糖廠的畫面，就可看出其對家鄉的情深，也感謝其將筆墨下雲林的美與鄉親分享。

文化觀光處長陳璧君表示，從畫作裡可以感受出，這55年當中對於水墨書畫、藝術跟詩詞的投入，彰顯蔡博士不僅是警界的儒將，也是充滿才華的藝術家，在獲悉雲林縣需要有更多資源挹注藝文活動後，也捐贈2幅畫作給雲林縣文化基金會，未來基金會將舉行公益拍賣，所得繼續投入縣內的藝文活。

陳璧君說，「警界儒將─蔡俊章博士水墨畫邀請展」自即日起至5月31日，在雲林縣政府文化觀光處展覽館一、二樓展出。歡迎民眾前來欣賞蔡博士的畫作，疫情期間，縣府會做好防疫措施，希望大家能夠配合，在欣賞藝術同時也能兼顧健康。

▲警政署副署長退休的蔡俊章博士是雲林人，年屆7旬返鄉雲林展出水墨畫作品，捐贈「虎尾故鄉」畫作給縣府典藏。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔡俊章博士是雲林人也是充滿才華的藝術家，捐贈2幅畫作給雲林縣文化基金會，未來基金會將舉行公益拍賣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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