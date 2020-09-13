驚悚畫面曝！虎尾休旅車高速逆向衝撞　毀8車3人傷

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮13日下午發生一起逆向衝撞車禍，一輛銀色休旅車於林森路由南向北一路暴衝達1公里，沿路逆向衝撞到對向公車才停止，總共波及7輛小客車、1輛客運，逆向暴衝車輛車上一男一女均送醫搶救，另有一名女大生於路邊行走被撞擊車輛破碎零件割傷送醫，事故發生原因須待進一步調查釐清。

▲銀色豐田休旅車直到撞擊於文化路口停等紅燈的台中客運，才停下，彷彿沒煞車似的暴衝，但監視器畫面可看出到煞車燈有亮起。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，暴衝的銀色豐田休旅車駕駛為年約60多歲男子，副駕駛為一名女性，一路從揚子中學前林森路二段四維街口開始爆衝至文化路，沿路逆向一直衝撞到於文化路停等紅燈的台中客運才停止，銀色豐田休旅車在四維街口附近先輕微碰撞到同向的三輛小客車，便轉逆向直衝來到寶雅百貨前方與對向黑色本田休旅車擦撞，本田休旅車因此90度轉向，車上女駕駛迅速從副駕駛車門下車。

▲雲林縣虎尾鎮13日下午發生一起逆向衝撞車禍，一輛銀色休旅車於林森路由南向北一路爆衝達1公里，沿路逆向衝撞到對向公車才停止，總共波及7輛小客車、1輛客運。（圖／記者蔡佩旻攝）

銀色豐田休旅車因撞擊黑色本田休旅車，以致右偏一路擦撞原順向車道停等紅燈4輛小客車，其中一輛白色馬自達左後輪脫落；未料瘋狂衝撞的銀色豐田休旅車仍持續向前衝，直到撞擊於文化路口停等紅燈的台中客運，才停下，彷彿沒煞車似的暴衝，車上一男一女救出，意識模糊送往台大醫院搶救。

▲銀色休旅車於林森路由南向北一路爆衝達1公里，沿路逆向衝撞，更波及同向4輛同停紅燈小客車。（圖／記者蔡佩旻攝）

台中客運王姓駕駛表示，才剛停等紅燈及發現對向有車輛暴衝，還沒來得及害怕就撞上來了，撞擊力道強大瞬間冒出大量白煙，回神後先疏散車上十多名乘客，附近民眾紛紛衝出來幫忙想讓暴衝車輛駕駛開車門，但煙越來越大，民眾趕緊先拿公車上的滅火器預防性噴灑，才上車趕緊將公車往後退數公尺，以防燒起來更危險。

▲雲林縣虎尾鎮13日下午發生一起逆向衝撞車禍，一輛銀色休旅車於林森路由南向北一路爆衝達1公里，沿路逆向衝撞到對向公車才停止，總共波及7輛小客車、1輛客運。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾分局長郝心誠表示，車禍發生在大約1點27分，銀色豐田休旅車不明原因導致高速、逆向行駛500公尺的情形，陸續有8輛自小客車遭潑及，最後在撞擊到台中可客運後才停止，汽車本身有冒出濃煙，經路人用滅火器先行噴灑未起火，車上2名傷者均由119救護送醫治療，目前警方初步了解是一男一女，而傷勢身份與肇事原因都要再作進一步的調查。

據了解，暴衝的銀色豐田休旅車上駕駛林男(68歲)重傷，送往台大醫院雲林分院救治，初步了解其雙大腿骨折、胸部挫傷 、肋骨多處骨折，經急救後於加護病房觀察，尚未脫離險境。副駕駛座為鍾姓41歲女乘客，亦受重傷，肋骨骨折、氣血胸、低血壓等全身多處開放性骨折，經救治後轉入加護病房觀察。

▲雲林縣虎尾鎮13日下午發生一起逆向衝撞車禍，一輛銀色休旅車於林森路由南向北一路爆衝達1公里，沿路逆向衝撞到對向客運才停止，客運為防起火撞擊後趕緊後退數公尺。（圖／記者蔡佩旻攝）



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