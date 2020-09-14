雲監廣告比賽！收容人激創意...歡笑與淚水交織

▲雲林監獄辦理中區矯正機關收容人微廣告設計比賽，比賽透過收容人激盪創意，融入各機關教化及技能訓練、自營產品或自主監外作業等處遇措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林監獄14日上午辦理中區矯正機關收容人微廣告設計比賽，共有12個矯正機關、14件作品參賽，微廣告設計比賽透過收容人激盪創意，融入各機關教化及技能訓練、自營產品或自主監外作業等處遇措施，結合109年度矯正機關教化藝文作業及技訓聯展，宣傳矯正理念、拉近機關與民眾的距離。

雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君、雲林科大邱顯源、高雄空大王藝逢教授受邀擔任評審，陳璧君表示，參加此次比賽的作品拍攝技術與品質佳，編劇富含創意，有感人也有搞笑，再結合矯正署的產品、處遇措施為主題，在歡笑和淚水中將理念傳入人心，充分發揮廣告效益。

雲林監獄典獄長林憲銘指出，「監禁、沉澱、蛻變、復歸」是收容人進入矯正機關必經的路程，而「信心、希望、真愛、幸福」是矯正四大核心價值，收容人入矯正機關後機關為其教化輔導並進行技能訓練培養一技之長，再配合自營作業產品的生產或參加自主監外作業，達到學以致用之效果，出機關後即能發揮所學，無論是找工作或是自行創業皆能有所基礎，順利復歸社會。

微廣告設計比賽希望透過微廣告為宣傳媒介，讓民眾可以瞭解前來參加109年矯正機關教化藝文作業及技訓聯展，並且推廣矯正機關理念，獲取更多社會大眾的認同。所有影片可至「109矯正聯展」粉絲專頁觀看，網址https://www.facebook.com/109%E5%B9%B4%E7%9F%AF%E6%AD%A3%E8%81%AF%E5%B1%95-114402240376684。

▲縣政府文觀處處長陳璧君表示，比賽作品編劇富含創意，有感人也有搞笑，再結合矯正署的產品、處遇措施為主題，在歡笑和淚水中將理念傳入人心，充分發揮廣告效益。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►二手票券豐富你的生活

►北極靈芝天然珍稀



【其他新聞】

►驚悚畫面曝！虎尾休旅車高速逆向衝撞 毀8車3人傷

►快訊／雲林虎尾嚴重車禍！2車「高速對撞」 駕駛卡車內…救援中

►產學協力推動棒球運動 志豪公司贊助環科大棒球隊



►黑賓士長期「放置廣告牌」霸佔身障車位 院方求助無門束手無策

►民眾砸2萬多買口罩無鋼印！業者退款 衛生局：不代表黑心貨