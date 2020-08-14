收容人手中的「六甲荷麵」─好麵！想見一麵！

▲台南二監「六甲荷麵」助小朱（左）重生，長安製麵廠老闆陳興隆（黑衣者）甚感欣慰。（圖／台南二監提供）

記者劉昌松、吳銘峯／綜合報導

美食之都台南，在傳統麵條中不僅有關廟麵、鹽水意麵等知名產品，現在更有台南第二監獄的「六甲荷麵」。由收容人手做，更多日曬、風乾，Q彈有勁、烹煮不易軟爛，更有收容人投入浴火重生、思念家人的盼望！「六甲荷麵」真是好麵（台語）！讓人想見一麵！

「給他們魚吃，不如給他們一支釣竿！」這是台南二監副典獄長鐘仁貴的觀念，強調讓收容人可以習得一技之長，出獄後可以藉此謀生，順利復歸社會，人生得以重來。這也是《監獄行刑法》第1條「促使受刑人改悔向上，培養其適應社會生活之能力。」開宗明義的立法精神，讓鐘仁貴推動台南二監「六甲荷麵」面世。

台南二監的「六甲荷麵」在2017年由製麵班學員，在台南在地深耕30餘年的長安製麵廠負責人陳興隆技術指導下，正式運作。陳老闆傾囊相授，從麵粉調製成麵糰、製麵機的安裝調整、麵條日曬風乾的時間，到產品的包裝，全都細細教導所有的學員。做出的麵條，為了增加日曬面積，因此做成如荷葉般的麵條外觀，後經命名為「六甲荷麵」。

「六甲荷麵」不僅好吃，更改變收容人的一生。製麵班的學員小朱（化名）年屆45歲的中年，年輕時逞兇鬥狠，雖生下了女兒，但卻沒有當父親的責任感，最後進了監獄。女兒由小朱的母親帶大，現在已經22歲，能夠賺錢自食其力；而小朱在獄中雖懊悔萬分，但卻無法為家庭盡棉薄之力……直到進了製麵班，讓他能夠靠著製麵、賣麵，賺到一些勞作金，寄回家裡……當小朱接見聽到年邁母親的聲音時，從母親語調的起伏，小朱知道，他終於做對了一件事！

「六甲荷麵」除了採台語諧音的「好麵」，更有呼應台南處處可見的荷花田，以及讓收容人透過製麵、浴火重生，如同荷花「出淤泥而不染」的意境。當吃下一口「六甲荷麵」，感受的不僅是舌尖上的Q彈美味，更有收容人對家人的思念、對重生的盼望……讓人想見一麵！

▼台南二監「六甲荷麵」製麵班與長安製麵廠老闆陳興隆（黑衣者）。（圖／台南二監提供）