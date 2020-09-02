高美館雙月刊贈全台51所矯正機構！收容人可參與藝術、閱讀分享

▲高美館雙月刊《藝術認證》贈全台51所矯正機構，讓收容人接觸多元面向的藝術表達與閱讀能量。（圖／高雄市立美術館提供）

記者林育綾／綜合報導

高雄市立美術館出版的雙月刊《藝術認證》，今年度首度與法務部矯正署攜手合作，由館內編輯團隊精選34期組成的藝術書箱，分別寄贈至全台51所矯正機構，讓收容人能藉由期刊，接觸多元面向的藝術表達，也藉由能閱讀、心得寫作、討論分享等行動，建立人際與情感交流，鼓勵發展讀寫能力、想像力與創造力。

考量過往收容機關中少有藝術類書籍，高雄市立美術館與矯正署合作，推動《藝術認證》贈書計畫，不僅可讓收容人培養閱讀習慣，也能透過文化藝術陶冶身心，部份矯正機構並導入教育推廣活動，如讀書會、工作坊等學習資源，藉由刊物閱讀、心得寫作、討論分享等行動，建立收容人在人際與情感之交流，鼓勵其發展讀寫能力、想像力與創造力，藉由藝術閱讀促進收容人的正向思考與表達能力，進而為將來回歸社會作好準備。

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▲考量過往收容機關中少有藝術類書籍，高雄市立美術館與矯正署合作，推動《藝術認證》贈書計畫。（圖／高雄市立美術館提供）

高美館自2005年4月發行《藝術認證》以來，至2020年8月已發行了93期，創刊至今的15年間，更屢次榮獲「國家出版獎（前優良政府出版品奬）」肯定，以豐富、專業中帶著親和力的面貌，向讀者群分享高雄市立美術館展覽、典藏、研究、教育推廣、兒童美術館及藝術生態園區自然環境生態營造與維護之成果，兼具國內外美術訊息即時性及專業探討，是一本易讀且具有學術研究價值的美術刊物。

館方未來亦將積極研擬主題性的帶狀贈書計劃，讓藝文書香飄入多元族群，實踐「文化平權」。

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