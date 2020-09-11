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民眾砸2萬多買口罩無鋼印！業者退款　衛生局：不代表黑心貨

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▲雲林縣議員邱世文昨日接獲鄉親婦女投訴，指稱早前已一片六元的單價向某工廠購買75盒，近日黑心口罩新聞發酵，昨日翻箱開盒經檢查竟發現均無鋼印。（圖／雲林縣議員邱世文提供）

▲雲林蔡姓婦女向縣議員投訴，先前花費2萬多元向某口罩廠商購買75盒口罩，昨日打開檢查赫然發現都沒有打鋼印。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

連日來國家隊口罩工廠分傳出陸製混充與不肖業者模仿製外盒販售等事件，引起民眾紛紛檢查早前搶購來的口罩，雲林縣議員邱世文昨日接獲鄉親婦女投訴，指稱早前已一片六元的單價向某工廠購買75盒，近日黑心口罩新聞發酵，昨日翻箱開盒經檢查竟發現均無鋼印，且致電廠商無回應。

▲雲林縣議員邱世文昨日接獲鄉親婦女投訴，指稱早前已一片六元的單價向某工廠購買75盒，近日黑心口罩新聞發酵，昨日翻箱開盒經檢查竟發現均無鋼印。（圖／雲林縣議員邱世文提供）

▲雲林縣議員邱世文昨日接獲鄉親婦女投訴，指稱早前已一片六元的單價向某工廠購買75盒，近日黑心口罩新聞發酵，昨日翻箱開盒經檢查竟發現均無鋼印。（圖／雲林縣議員邱世文提供）

雲林縣議員邱世文今日原訂召開記者會，提醒鄉親購買口罩必須要有鋼印記號，早上通知臨時取消；邱世文指出，一名蔡姓婦女昨日向他投訴，因家中開設碾米工廠，工廠作業人員區配戴口罩，故於早前花費2萬多元向某口罩廠商購買75盒口罩，因連日黑心口罩傳聞云云，將倉庫的口罩打開檢查赫然發現都沒有打鋼印。

▲雲林縣議員邱世文昨日接獲鄉親婦女投訴，指稱早前已一片六元的單價向某工廠購買75盒，近日黑心口罩新聞發酵，昨日翻箱開盒經檢查竟發現均無鋼印。（圖／雲林縣議員邱世文提供）

▲衛生局長曾春美提醒民眾，目前所買到沒有鋼印的口罩，並非一定是黑心口罩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

邱世文說明，蔡婦昨日連打20多通電話致廠商，未接通也未回電，才前來投訴求助，邱世文表示，接獲投訴後隨即聯繫雲林縣衛生局約定今日上午要勘查口罩，是否為醫療用，並召開記者會，但一早獲知，廠商已主動聯繫蔡婦退款並將75盒口罩全數載回，所以取消記者會。

▲9月17日起國產的醫療用口罩必須打上鋼印「MD」、「Made In Taiwan」字樣，如之前製作未打上鋼印的口罩沒有在12月17日賣完，均全數回收。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲9月17日起國產的醫療用口罩必須打上鋼印「MD」、「Made In Taiwan」字樣，如之前製作未打上鋼印的口罩沒有在12月17日賣完，均全數回收。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣衛生局局長曾春美表示，衛福部食藥署是昨日才預告，自9月17日起國產的醫療用口罩必須打上鋼印「MD」、「Made In Taiwan」字樣，如之前製作未打上鋼印的口罩沒有在12月17日賣完，均全數回收。曾春美提醒民眾，目前所買到沒有鋼印的口罩，並非一定是黑心口罩。

▲雲林縣議員邱世文昨日接獲鄉親婦女投訴，指稱早前已一片六元的單價向某工廠購買75盒，近日黑心口罩新聞發酵，昨日翻箱開盒經檢查竟發現均無鋼印。（圖／雲林縣議員邱世文提供）

▲蔡姓婦女花費2萬多元購買75盒口罩都沒有打鋼印，今日上午廠商主動聯繫回收並退款。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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