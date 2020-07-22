廚餘難解！屏東監獄靠蟲蟲「黑水虻」解危再創經濟價值

▲矯正署長黃俊棠說明黑水虻的春天。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部矯正署屏東監獄每天產生2000公斤的廚餘，在疫情爆發後，廚餘成為難題。但屏東監獄靠著「黑水虻養殖計畫」，讓幼蟲吃掉廚餘，並販售蟲卵、幼蟲供廠商製作蛋白飼料、甲殼素及有機肥，也可運用於水產養殖、生物科技及環境改善。不但解決廚餘問題，更創造更多經濟價值。

矯正署長黃俊棠稱這為「黑水虻的春天」，他表示，矯正機關的廚餘一直都是大問題，疫情爆發前，廚餘還可以賣給養豬戶；但疫情爆發後，不但養豬戶不再購買廚餘，矯正機關還要花錢處理廚餘，引發問題。

不過屏東監獄發現黑水虻的經濟價值，這種資源昆蟲不會傳染疾病，其成長過程分為卵、幼蟲、蛹及成蟲等四大階段，且黑水虻本身從卵至成蟲各階段分別可利用於製作蛋白飼料、甲殼素及有機肥，運用於水產養殖、生物科技及環境改善，具相當經濟潛力。屏東監獄委請學界提供技術指導及研發，利用黑水虻幼蟲在自然界以廚餘等腐爛有機物為食物，大量且有效率地處理廚餘；另在收容人教化更生面向，從養殖過程中，讓收容人體會生命教育之意義，並累積養殖經驗及技能，出監後順利復歸社會、重獲新生。

屏東監獄典獄長周輝煌指出，目前黑水虻養殖於外役分監現址，增建養殖場地，總養殖量可達5百餘盆，每盆蟲體可重達約2.2公斤，已具相當規模，現每日消耗廚餘量可達約6百公斤，加上黑水虻處理廚餘速度很快，不易產生廚餘發酵之異味。屏東監獄在養殖過程中不斷嘗試、摸索，已累積適合矯正機關養殖之相關經驗及技術，提升復育成功率；未來可將養殖經驗提供其他機關作為標竿學習之參考，共同淨化生態環境，減輕環境的負擔。

▼屏東監獄典獄長周輝煌。（圖／記者吳銘峯攝）