全文／國民黨不參加海峽論壇：兩岸善意互信受到嚴重傷害

▲前立法院長王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

前立法院長王金平將率團赴廈門參加海峽論壇，遭指「求和」引發國民黨內強烈不滿。國民黨主席江啟臣要求當事人道歉，但至今並未獲得回應，江啟臣與王金平有「高度共識」決定取消出席，向陸方表達抗議。對此，國民黨14日下午召開記者會，文傳會主委王育敏表示，國民黨將不以政黨形式出席。

▲國民黨文傳會主委王育敏。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨新聞稿全文如下：

中國國民黨今日（14）宣布，「第十二屆海峽論壇中國國民黨代表團」因兩岸整體氛圍不利雙方交流對話，決定不以政黨形式參加。

國民黨基於「為兩岸和平對話開一扇窗」，為促進民間互惠交流，乃依照往例接受陸方邀請，原於9月8日宣佈，由王金平前院長擔任國民黨代表團團長，李乾龍秘書長擔任副團長，出席即將於廈門舉行的第十二屆海峽論壇。

國民黨呼籲，兩岸關係複雜而敏感，任何不當的評論與行為，都足以讓累積不易的善意與互信受到嚴重的傷害。兩岸對等、尊嚴的交流，是國民黨長期的主張，也有助於兩岸互信與和平；國民黨的善意不變，未來會持續為兩岸交流對話努力。

國民黨感謝兩岸相關單位及個別人士為此次交流活動所付出的努力，祝福海峽論壇交流順利圓滿。