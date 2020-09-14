題意不清！老師回「客家人=買最划算的」扯炸　網轟：我就搬整箱

▲數學課常讓許多小朋友頭痛不已。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

為了讓學生能更靈活運用上課所學，現在補習班的題目已經來越生活化，時不時會以購物、買賣等情境來出題。一名網友日前收到補習班老師的訊息，她一看到孩子不會的數學題目，一時也想不透該如何作答，直到老師居然以「小明是客家人」來當成解答關鍵，她便瞬間傻眼，「這應該不算數學題目吧！考慮換間！」

這名網友在「爆廢公社」上發文表示，補習班老師前幾天傳訊息給她，因為孩子有一題數學題目一直答不出來，所以對方才請她幫忙協助。截圖顯示，題目共有3種不同容量、不同價格的鮪魚罐頭，「請問身為客家人的小明會購買哪一牌呢？」

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▲這道題目似乎帶有歧視意味。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

因為沒有寫清楚購買的要求，所以原PO一時也搞不清出題目的背後意義，她還幽默反問老師，「這不算數學題目吧？如果是我，我會選擇好吃的買。」面對這樣的回應，老師則表示，「小明是客家人喔！所以只需要算出買哪一牌划算！」

不少網友看到這樣的題目後，紛紛留言回應，「誰說客家人一定會注重划算」、「這個能當老師～這間補習班也不用開了」、「所以題目是歧視客家人嗎？最後那一句，有種族歧視意味濃厚！」、「為什麼要針對客家人啊？哪個最划算不就好了」、「客家人沒事中槍，我要客家人我就搬整箱，這個答案可以嗎」、「這什麼爛題目啊？傻眼」。