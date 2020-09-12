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南女2名老師相繼離世！師生忍淚寫祝福　慟：下輩子還要當您學生

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▲▼南女2名老師相繼過世。（圖／翻攝自Facebook／國立台南女中）

▲校方提供卡片和布告欄讓全校師生寫下祝福。（圖／翻攝自Facebook／國立台南女中）

記者曾筠淇／綜合報導

「校長給全校師生的一封信。」國立台南女中的校長鄭文儀這樣寫道，該校深受學生歡迎的2名老師在上週相繼離世，消息一傳出，師生全都為之震驚，同時也感到相當不捨，雖然沒有人能夠決定生命的長度，但兩人確實讓自己的生命富有深度，而他們認真教學的模樣也將一直存在於學生心中。

任教南女生物科的邱老師在2015年時，結束了流浪教師的身分，回到雙親的故鄉「台南」教書；192公分的他，常被誤以為是學校的體育老師，而在同學眼中，他總是亦師亦友，還像個鄰家大哥，不但教學活潑、生動，還對學生相當親切、有耐心，先前更在社團及晚會活動時勁歌熱舞，被譽為南女「周湯豪」。

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然而，熱愛健身、追求體態完美的邱老師卻在週六（5日）早晨，因心肌梗塞離開人間。年僅36歲的他將永遠缺席星期一早上的那堂課，這樣的消息讓學生相當錯愕，由於邱老師曾於多校任教，可說是「桃李滿天下」，因此不論在南女粉專，或是他的個人臉書，都有不少學生紛紛悼念，而他挺拔俊偉的身高與體態也將存於每個人心中。

▲▼南女2名老師相繼過世。（圖／翻攝自Facebook／國立台南女中）

▲邱老師的學生都感到相當震驚。（圖／翻攝自Facebook／國立台南女中）

另名吳老師除了有南女數學科老師的身分，同時還是該校校友，她的堅毅與溫柔讓不少成績較差的學生能夠重拾信心；每逢下課或中午，她總願意犧牲自己的休息時間，耐心教導學生，並用心撫慰每個挫敗的孩子，在學生心中，可說是「零負評」老師，對同事來說，她則是值得信賴的夥伴和定心丸。

自從吳老師生病後，她只能被迫中斷最喜愛的教學工作，並接受一連串的治療，而學生看著空著的座位，也總會摸摸吳老師椅子上的兔子抱枕和大白菜玩偶；吳老師總貼心的替他人著想，即便在與病魔奮鬥，依舊保持樂觀，不希望朋友擔心，然而週日（6日）下午，她在台北榮總去世，讓不少人感到萬分不捨。

▲▼南女2名老師相繼過世。（圖／翻攝自Facebook／國立台南女中）

▲吳老師的學生都感到相當不捨。（圖／翻攝自Facebook／國立台南女中）

這2名老師相繼離世，師生們都感到相當痛心、難過，而南女先前也提供了卡片及布告欄，讓全校師生能夠以書寫的方式來表達對邱老師及吳老師的追憶之情，卡片將於告別式的前一天全數整理完畢，由校長轉交給家屬，給予最深的祝福。

邱老師的學生們也在貼文下留言，「我心裡永遠會有你一個位置的」、「一個開朗、認真負責的老師就這樣離開了」、「希望下輩子我還能做您的學生」、「這麼溫暖的又多才多藝的帥哥就這麼離開了」；吳老師的學生也表示不捨，「妳那溫暖的微笑以及輕柔的語氣是我以前上學最大的動力」、「路上攔抱抱也是瞇著眼睛笑著接受」、「老師真的是又溫柔又寬容的人」、「你是我永遠的導師，更是我永遠的媽媽」。

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