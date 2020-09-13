騎車去保養！老闆一看「輪胎」秒跌坐　衝擊一幕網笑噴：職業級

▲友人的機車輪胎被磨超平。（圖／網友陽一弘授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

不管是汽車或機車，上頭的輪胎總會有深淺不一的花紋，而這也能讓行駛過程比較安全。網友陽一弘日前發文表示，他的朋友先前騎車去機車店保養時，老闆才蹲下一看便立刻嚇傻，而友人卻渾然不知事情的嚴重性。車輪的照片曝光後，網友也不禁直呼，「用生命在騎車的勇者！」

陽一弘日前在「爆廢公社」上發文表示，他的朋友某天騎車去機車店保養，老闆在檢查過程中蹲下一看，便立刻被眼前一幕給嚇傻，瞬間跌坐在地板；而友人見狀，還完全不知道是什麼情況，呆呆的詢問「到底發生了什麼事？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從陽一弘PO出的照片可以發現，這輛機車的輪胎幾乎完全被磨平，只剩下邊邊還有一些淺紋路。因此，當友人在騎車時，就很可能因為「輪胎磨平」而增添行車的危險性，面對這樣的情況，老闆自然大吃一驚。

不少網友看到照片後，也紛紛留言驚呼，「不換輪胎是不是想換車」、「原來是光頭胎啊～嚇到我了」、「他應該騎很慢」、「老闆差點要用觀落陰去幫他修車，騎成光頭胎可兌換投胎門票一張」、「下雨的時候一定職業級轉彎」、「可以磨那麼均勻不簡單」、「好光滑啊」。

據悉，許多人都認為輪胎上的花紋是為了增加摩擦力，不過實則不然，其實輪胎上的凹凸紋路最重要的功能在於「排水」，當地上有水時，就會改變接觸面的性質，導致輪胎與地面的磨擦力大減，而如果有深刻的胎紋則可以協助排水、避免車子打滑；此外，輪胎磨平也象徵著車輪變薄了，這樣也會增加「爆胎」的可能性，相當危險，因此騎士為了自身安全著想，最好還是定期保養，不要等到胎紋被磨平了才進場維修。