數學錯兩題...10歲女童「講台遭師爆打」死亡！雙胞胎妹睹全程嚇壞

▲四川一名10歲女童被老師體罰過世。（圖／翻攝自四川觀察，下同）

記者劉亭／綜合報導

四川一名10歲女童甯甯 （化名）10日因為答錯2題數學，被王姓老師叫到講台上體罰，當場身體不適，送到醫院後搶救無效死亡，而甯甯的雙胞胎妹妹謙謙更是目睹全程。目前學校、教育局都尚未回應。

根據四川觀察報導，奶奶楊菊清表示，甯甯在高坡鎮中心小學校讀五年級，打人者是負責數學的王老師。當天9點多數學課上，甯甯因為兩道數學應用題做錯，被王老師要求跪在講臺上，揪耳朵、打腦袋、打手板，最後她不小心滾倒，還被賞巴掌，無力坐倒在地，還是同學扶她起身。

與甯甯同班就讀的雙胞胎妹妹謙謙（化名）透露，體罰過程中甯寧已經出現抬不起頭、身體支撐不住的情況。直到11點9分王老師才打電話通知楊菊清，當她到現場時甯甯已經無法說話，眼睛睜不開。

送到醫院後，甯甯經過吸痰、人工呼吸等搶救措施，但仍然回天乏術。楊菊清指出，王老師從這學期開始教甯甯，之前孫女曾經透露，因為王老師最愛打人，因此只要一上數學課就怕到發抖。

該學校校長嚴一聽說是記者打過來的，立即掛掉了電話，之後再也播不通，之後發簡訊詢問狀況也沒有回應。另外致電蒼溪縣教育局，在電話接通後才剛講了一聲「您好」，就被掛斷，之後再撥打已無人接聽。

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