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國民黨要求蔡英文赴立院報告美豬進口　總統府：行政部門會說明

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▲▼蔡英文出席「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」閉幕式。（圖／民進黨提供）

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

國民黨立法院黨團總召林為洲13日指出，開議後將要求總統蔡英文到國會，針對美豬議題進行國情報告。對此，總統府晚間表示，盼朝野各政黨能透過議事程序理性討論，行政部門都會充分向國會及社會說明政策。

立法院朝野將於14日協商開議時間，林為洲指出，藍營黨團屆時會提出，要求蔡英文在開議後到立法院進行國情報告；主因在於，放寬美豬進口，對於政府受到什麼壓力，或在經貿談判中換取什麼，有必要透過國會向大眾說清楚。

對此，總統府發言人張惇涵晚間表示，尊重立法院的討論，也期盼朝野各政黨能夠透過議事程序理性討論，任何對政策的疑慮或建議，行政部門都會充分向國會及社會說明，也會全力將捍衛國人健康安全的工作做得更好。

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