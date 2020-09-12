大砲警扛警大校長惡整基層標語　官邸怒吼：蔡英文總統在家嗎？

記者邱中岳／台北報導

龜山分局蕭姓警員2012年間追捕贓車，雙方追逐到桃園市區，但當時因警用頻道不同，因此痛批無人支援，事隔8年後，蕭姓警員在退休前夕，帶著妻子到台北，前往總統官邸以及行政院長官邸前陳情，但卻與同仁發生衝突，經過協調後才同意離去。

警方調查，目前任職於桃園市交通大隊的蕭姓警員，在8日晚上8時許，身穿警制服偕同妻子北上到總統蔡英文的官邸前，並且拉上白布條指控現任警大校長黎文明（時任桃園警察局長）不合理的調派，但現場卻與維護官邸秩序的警員、寓所警衛起衝突。

蕭姓警員一開頭就向轄區南昌所1名警員挑明嗆聲「敢來就不怕，有本事像我一樣」，又馬上要求妻子錄下一旁的便衣軍人，更直言「誰知道你是誰，在那邊對警察發號司令」，更明言「你是軍人，管不了警察」，要求對方掛上識別證。

▲蕭姓警員不滿被時任桃園警局長惡整，8日晚上扛著標語北上到總統官邸抗議。（圖／記者邱中岳翻攝）

蕭姓警員又在身上掛上寫有「警大校長黎文明，任職桃警局長，惡整基層警員」等字眼，且不顧門口軍警的阻攔大喊「蔡英文總統，妳在不在家」，更聲稱自己被警大校長黎文明霸凌遭跳蚤叮咬」，希望蔡總統出面主持公道，經過40分鐘勸阻後才離開。

但9日又跑到蘇貞昌的官邸前抗議，最後也遭警方勸回，據悉，該名警員原本任職於龜山分局大林派出所，在2012年5月追捕贓車，追到桃園市區時卻發生向勤務指揮中心求助未果，憤而痛批桃園縣警局勤務指揮中心無恥。

雖然事後勤務中心澄清，因警用頻道不同，所以對講機才沒有反應，當天桃園縣警局也表示有3個分局參加圍捕，但因龜山警車無線電聽不到桃園的頻道，才讓蕭姓警員有這樣錯誤的認知。

▲蕭警到總統官邸前陳情，現場維護的憲兵以及轄區派出所經過40分鐘後才將蕭勸離。（圖／記者邱中岳翻攝）

但蕭姓警員強調，因為此事太過氣憤，還導致心臟裝了支架，最後還被調整職務到桃園市政府警察局交通警察大隊直屬中隊八德移置保管場，交通大隊還特別設了一個貨櫃屋，裡面裝監視器以及收音機監控，且反應現場很多跳蚤也無果。

所以蕭姓警員才會在8日身穿桃園交通大隊的制服，與妻子北上到總統官邸前陳情，但卻與現場維安的軍警爆發口角，經過警方勸說之後才離開官邸。

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