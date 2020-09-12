　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大砲警扛警大校長惡整基層標語　官邸怒吼：蔡英文總統在家嗎？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱中岳／台北報導

龜山分局蕭姓警員2012年間追捕贓車，雙方追逐到桃園市區，但當時因警用頻道不同，因此痛批無人支援，事隔8年後，蕭姓警員在退休前夕，帶著妻子到台北，前往總統官邸以及行政院長官邸前陳情，但卻與同仁發生衝突，經過協調後才同意離去。

警方調查，目前任職於桃園市交通大隊的蕭姓警員，在8日晚上8時許，身穿警制服偕同妻子北上到總統蔡英文的官邸前，並且拉上白布條指控現任警大校長黎文明（時任桃園警察局長）不合理的調派，但現場卻與維護官邸秩序的警員、寓所警衛起衝突。

蕭姓警員一開頭就向轄區南昌所1名警員挑明嗆聲「敢來就不怕，有本事像我一樣」，又馬上要求妻子錄下一旁的便衣軍人，更直言「誰知道你是誰，在那邊對警察發號司令」，更明言「你是軍人，管不了警察」，要求對方掛上識別證。

▲▼蕭姓警員不滿被時任桃園警局長惡整，8日晚上扛著標語北上到總統官邸抗議。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲蕭姓警員不滿被時任桃園警局長惡整，8日晚上扛著標語北上到總統官邸抗議。（圖／記者邱中岳翻攝）

蕭姓警員又在身上掛上寫有「警大校長黎文明，任職桃警局長，惡整基層警員」等字眼，且不顧門口軍警的阻攔大喊「蔡英文總統，妳在不在家」，更聲稱自己被警大校長黎文明霸凌遭跳蚤叮咬」，希望蔡總統出面主持公道，經過40分鐘勸阻後才離開。

但9日又跑到蘇貞昌的官邸前抗議，最後也遭警方勸回，據悉，該名警員原本任職於龜山分局大林派出所，在2012年5月追捕贓車，追到桃園市區時卻發生向勤務指揮中心求助未果，憤而痛批桃園縣警局勤務指揮中心無恥。

雖然事後勤務中心澄清，因警用頻道不同，所以對講機才沒有反應，當天桃園縣警局也表示有3個分局參加圍捕，但因龜山警車無線電聽不到桃園的頻道，才讓蕭姓警員有這樣錯誤的認知。

▲▼蕭姓警員不滿被時任桃園警局長惡整，8日晚上扛著標語北上到總統官邸抗議。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲蕭警到總統官邸前陳情，現場維護的憲兵以及轄區派出所經過40分鐘後才將蕭勸離。（圖／記者邱中岳翻攝）

但蕭姓警員強調，因為此事太過氣憤，還導致心臟裝了支架，最後還被調整職務到桃園市政府警察局交通警察大隊直屬中隊八德移置保管場，交通大隊還特別設了一個貨櫃屋，裡面裝監視器以及收音機監控，且反應現場很多跳蚤也無果。

所以蕭姓警員才會在8日身穿桃園交通大隊的制服，與妻子北上到總統官邸前陳情，但卻與現場維安的軍警爆發口角，經過警方勸說之後才離開官邸。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

二手票券豐富你的生活

【其他新聞】

龜山警追贓車無人挺　蕭湘瀚妻：丈夫被高層恐嚇送急診

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
獨／驚險畫面曝！遭暴漲洪水沖走　男受困八煙野溪大石
客訂「200瓶紅茶」秒消失！老闆等2.5小時被棄單...結局
「水龍捲」現身！雨彈炸台...林口、八里沿海現驚人景象
4房討尪歡心「19吋蛇腰」維持30年　老公4億遺產竟只分到1
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

萬里隧道遭惡意逼車！重機車主還吞2萬4罰單…警方出面回應

獨／驚險畫面曝！遭暴漲洪水秒沖走　男受困八煙野溪大石待救

大砲警扛警大校長惡整基層標語　官邸怒吼：蔡英文總統在家嗎？

高雄導遊偷吃3團員！嗨喊「想愛愛」鹹濕對話曝…人妻崩潰

甜美女警大數據破毒工廠！高挑外型超吸睛…學長直呼：陳庭妮

快訊／基隆午後大暴雨！外木山「情人湖濱海大道」水淹成小河

新竹都城隍廟「玻璃鯉魚」完工3週　無聊男竟將牠「片成2半」

快訊／新北「八煙野溪溫泉」溪水突暴漲…遊客受困！警消急救援

北市知名影廳狼出沒！光頭男坐少女身旁「超噁DIY」　媽轉頭怒逮

法拉利全球限量錶「弟弟不喜歡」　3萬賣1萬...得手「已讀不回」

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

休旅車卡位...香蕉攤商怒放大絕　生意照做！網一看驚：有靈車FU

Justin黃明昊「搖呼拉圈」姿勢超奇葩！　「眼神都是絕望」…王一博笑翻ＸＤ

田馥甄「MV才露臉2秒」：給我多點鏡頭！　女主張榕容…導演虧Hebe「不會演的少演點」

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

萬里隧道遭惡意逼車！重機車主還吞2萬4罰單…警方出面回應

獨／驚險畫面曝！遭暴漲洪水秒沖走　男受困八煙野溪大石待救

大砲警扛警大校長惡整基層標語　官邸怒吼：蔡英文總統在家嗎？

高雄導遊偷吃3團員！嗨喊「想愛愛」鹹濕對話曝…人妻崩潰

甜美女警大數據破毒工廠！高挑外型超吸睛…學長直呼：陳庭妮

快訊／基隆午後大暴雨！外木山「情人湖濱海大道」水淹成小河

新竹都城隍廟「玻璃鯉魚」完工3週　無聊男竟將牠「片成2半」

快訊／新北「八煙野溪溫泉」溪水突暴漲…遊客受困！警消急救援

北市知名影廳狼出沒！光頭男坐少女身旁「超噁DIY」　媽轉頭怒逮

法拉利全球限量錶「弟弟不喜歡」　3萬賣1萬...得手「已讀不回」

畢業即接軌業界　世新大學6大教學研究中心9月啟動

不斷更新／李宗賢、范國宸連續二壘打攻分、林益全開轟　5局富邦8比1樂天

台北地區再一家！藏壽司將插旗中山南西商圈　進駐捷運共構

女警化身網路漫畫家　宣導「路口安全大執法」受好評

漢來美食將推片皮鴨專賣店　全台首店第4季進駐台茂購物中心

印媒爆：中國「可重複使用」太空飛機　降落在羅布泊神秘跑道

萬里隧道遭惡意逼車！重機車主還吞2萬4罰單…警方出面回應

桃園「SUPER教師」3人獲獎　鄭文燦：鼓勵優秀老師投身教育界

中職／中信兄弟還有2檔主題日　10月門票17日開賣

2貓晚上開趴歡呼「惹怒新女友」！　爸忍痛分割：成全妳送走了

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！夫對中風臥床妻下重手

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

即／台南18歲女租屋處12樓墜落亡　鄰居嚇傻

郵局神鬼女業務7年狂吸6億保單！

所長兒涉性侵　學校維基遭改「警察之子後宮花園」

即／恐怖醋男見變心女友　胸部狂刺11刀命危

高一情侶車廂「褲中找松鼠」　校方回應了

高中生性侵女同學！同校學生無辜中槍

性侵女同學後　還狂追閨蜜PO不雅片

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

網稱退款遭封鎖　連千毅回應正確流程

更多熱門

相關新聞

邱于軒：丁抬女友上辦公桌，蔡端美豬上餐桌

邱于軒：丁抬女友上辦公桌，蔡端美豬上餐桌

總統蔡英文日前宣布，明年開放含萊克多巴胺美豬進口，國民黨12日在全國22縣市同步舉行「捍衛台灣豬，萊豬不要來」公投連署。國民黨立委吳怡玎、高雄市議長曾麗燕也率領同黨籍高雄市議員簽署公投單，宣示黨團將提出增修地方自治條例，要求瘦肉精零檢出。邱于軒則嘲諷，「高雄市前新聞局長丁允恭把女友抬上辦公桌，蔡英文把美豬端上人民的餐桌」。

蔡英文曾批ECFA「糖衣毒藥」　馬英九：顯然她決定繼續吃毒藥

蔡英文曾批ECFA「糖衣毒藥」　馬英九：顯然她決定繼續吃毒藥

追思李登輝　蔡英文將頒褒揚令

追思李登輝　蔡英文將頒褒揚令

蔡英文、陳建仁、唐鳳登美媒風雲人物

蔡英文、陳建仁、唐鳳登美媒風雲人物

李大維照片消失在國務院官網　國民黨說話了

李大維照片消失在國務院官網　國民黨說話了

關鍵字：

桃園警員陳情官邸總統蔡英文

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

澎恰恰宣布破產「欠錢的人全都裝死」

台鐵車廂「褲中找松鼠」！情侶超狂影片曝光

走路撞見老虎　牠回頭秒讓網笑炸

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！夫對中風臥床妻下重手

快訊／無預警拉下鐵門！新北知名鳳梨酥店回應了

館長深夜哭了！含淚曝大腿廢掉

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

實測168斷食法！只花2週肥肚「炸出馬甲線」　網紅不藏私秘訣公開

愛莉莎莎遇惡鄰　樓上噪音轟炸！

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

重機隧道裡停下求別逼車　慘遭開罰2萬4

瞞不過女友！LINE「聊天密集度」全招了

更多

最夯影音

更多
台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了
93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面