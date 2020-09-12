台南表揚70位績優長照人員暨家庭照顧者楷模　黃偉哲肯定感謝辛勞

▲台南市長黃偉哲出席「台南市2020年度績優長照人員暨家庭照顧者表揚」活動，親自頒發獎項給70位獲獎者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著老年人口增加，台灣邁入高齡化社會，台南市長黃偉哲積極推動長照2.0，提供多元整合性照顧服務，減輕照顧負擔，12日黃偉哲出席「台南市2020年度績優長照人員暨家庭照顧者表揚」活動，親自頒發獎項給70位獲獎者，感謝及肯定第一線長照人員、家庭照顧者之辛勞。



台南市長黃偉哲在活動致詞表示，代表所有台南市民向各位及受獎的單位來致謝，因為有大家才能讓長照制度更臻完備，也使得家中有年長或身體上需要照顧的人，能夠得到最好的照顧，充分彰顯台南是個有愛的社會，未來也期許透過表揚活動來肯定長照服務人員、家庭照顧者及感謝為社會的付出。





社會局表示，本屆表揚大會於安平區新南國民小學舉辦，共分「專業服務獎」、「專業個管獎」、「資深敬業獎」、「服務卓越獎」、「特別獎」、「活力新人獎」、「敬業獎」、「新人獎」、「家庭照顧者楷模」9個獎項，由台南市長照特約居家式、社區式服務、專業及喘息服務、家庭照顧支持服務據點等特約單位推薦。社會局長陳榮枝及市議員Ingay Tali穎艾達利、呂維胤、蔡旺詮、陳怡珍、蔡筱薇皆到場共襄盛舉。





今年獲頒「活力新人獎」的8年級生劉昀誠，高中畢業後不確定未來的生活方向及父親也是照顧服務員緣故，在家人支持下於108年起投入照顧服務工作的行列，他表示想要體驗生命、探究衰老、病痛與死亡歷程的希望與絕望、如意與無奈，而選擇走上長照這條路，在其服務個案的過程運用同理心與耐心，優秀表現深受家屬肯定，他也表示計畫再進修及擔任照管專員，期許成為優秀的助人工作者。





同為8年級生的林彥宏獲頒「家庭照顧者楷模」，母親兩年前因舊疾復發無法下床及自理生活，當時還是學生的他為了承擔照顧母親，在照顧過程中各種臨時的突發狀況，讓他措手不及，其沉重的照顧壓力在居家服務及居家護理介入後，改善母親的身體狀況，也讓身為學生的他不再為了照顧母親而蠟燭兩頭燒，好學的彥宏今年更錄取成功大學等多所國立研究所碩士班，這樣的努力讓其母親表示感到驕傲。





社會局表示，截止至109年7月底，台南市65歲以上老年人口共303,218人，約佔總人口數16%，長照受服務人數已達2萬447人，累計421萬8,499人次。黃偉哲市長表示未來將持續透過長期照顧服務及家庭照顧者服務，讓有需求的民眾都能得到市府的支持協助，建構完善的長照服務網，讓長照資源遍布台南市每個角落，也呼籲有需求民眾可至本市長期照顧管理中心網站https://ltc.tainan.gov.tw/ 或撥打長照專線1966洽詢。

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