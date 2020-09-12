課業壓力大！台南學生1日2輕生　成大男系館上吊、18歲女墜12樓亡

▲成功大學化工系三年級21歲林姓男學生，12日中午被發現在成大化工系大樓頂樓樓梯間尋短身亡，全案由檢警相驗查處中。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）



記者董美琪／綜合報導

台南市12日發生2名學生因課業壓力自殺案，一位成功大學化工系3年級男大生於系館水塔旁上吊，另一名女高中畢業重考生於租屋處跳樓身亡，一天2起死亡，也讓民眾感嘆「人生不是只有學歷，才算成功阿」。

疑似課業壓力，台南一天2學生自殺引起關注。成功大學化工系3年級林姓男大生和母親一起租屋在成大附近，但11日白天出門後失蹤，母親覺得奇怪，趕緊通報校方，師生獲悉急忙找人，直到今天，一名男學生在化工系館頂樓水塔旁，驚見林男已上吊身亡。

校方表示，林男身旁包包有留下遺書，內容寫道「我很累了，想休息」。校方認為，林男主修化工系，副修電機系，可能因為自我要求高，課業壓力一時想不開。檢警初步排除他殺。

▲台南重考生墜樓。（圖／記者林悅翻攝）



另外，台南一名18歲郭姓女高中畢業重考生，上午從中西區中山路12樓租屋處跳樓，警衛因聽到巨響，跑出來查看並報警。警方調查，郭女屋內沒有破壞痕跡，初步排除他殺，研判疑因補習重考壓力輕生，確切死因仍待相驗。

不少網友看了紛紛表示，「學歷不是人生的全部」、「沒有好的學歷也能好好在社會上立足」、「現在的孩子真的課業多壓力大」、「周遭給他的壓力，可能人生重頭比重考輕鬆多了」、「 現在已經是行行出狀元，多元發展的時代了」、「人生不是只有學歷好才能成功啊，父母老師要好好思考你們的教育」、「學歷跟出社會完全兩碼子事」、「遇瓶頸時父母很重要」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►北極靈芝天然珍稀

