捷運環狀線日載量創新高　侯友宜：還有成長空間　盼儘早接回自己做

記者楊蕓／新北報導

捷運環狀線11日單日運量突破4.7萬人次，創3月正式收費以來新高。新北市長侯友宜13日受訪時表示，日載量4.7萬在營運上還是沒辦法賺錢，還有成長空間，他也強調，新北市要把環狀線收回來，這是既定的政策，「自己的捷運就要自己負起責任，不管結果如何，新北市會一肩扛起。」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

台北捷運12日表示，環狀線運量穩定成長，9月11日單日運量突破4.7萬人次，創下環狀線自3月1日正式收費以來新高。

侯友宜13日上午視察板橋區林家花園周邊人行環境及景觀改善工程，會後受訪時表示，環狀線的日載量達到4.7萬，但在營運上還是沒辦法賺錢，還有成長空間，必須不斷創造更多思維，帶動更多周遭的接駁環境，讓大家使用大眾運輸。

侯友宜表示，新北市要把環狀線收回來，這是既定的政策，自己的捷運就要自己負起責任，不管結果如何，新北市會一肩扛起，轉換過程中感謝北捷的協助和幫忙，只有感恩，希望能盡快達成協議，及早接回自己營運，讓環狀線成為新北市最具代表性的軌道建設。

▲台北捷運12日表示，環狀線運量穩定成長，9月11日單日運量突破4.7萬人次。（資料照／記者湯興漢攝）

媒體詢問，北捷公布日載量數據，是要回擊侯友宜曾說要收回經營權，但北捷過去喊出日載量可以達到10萬，現在才4.7萬。對此，侯友宜說，他對北捷經營環狀線心存感激，他們做很多努力，但好還要更好，希望「自己的捷運要自己扛起責任」。

「未來新北市接回來就一定賺錢嗎？」侯友宜強調，大眾運輸不一定是以賺錢為目的，而是如何讓更多人來搭乘，「4萬7就達標了嗎？是不是還有努力往上走的空間，新北市願意負起責任，跟北捷良性溝通，把它接回來，我們自己來做，希望成績能比4萬7更高。」

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