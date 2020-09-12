甜美女警大數據破毒工廠！高挑外型超吸睛…學長直呼：陳庭妮

▲新北市中和警員曾昱瑄，亮麗外型被學長說神似女星「陳庭妮」。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／新北報導

新北市中和警10日在某摩鐵逮到1名涉嫌持有改造槍枝及毒品的孫姓男子，目前已將他移送地檢署偵辦。而此次協助破案的25歲女警「曾昱瑄」，因長相清秀甜美也意外成為亮點，不少學長都說她神似女星陳庭妮。

48歲孫嫌10日上午還在摩鐵熟睡時，就遭員警破門進入，當場被搜出大量毒品，而他落網後警方將他帶回住處，又發現原來他住所已成了毒品分裝場，衣櫥內盡是改造槍枝及毒品，不過與他同住的70歲孫母在旁聲稱自己完全不知情。

▲▼曾員表示自己從小就愛看警匪片，對警察工作懷有憧憬。（圖／東森新聞）

此次破案關鍵，一部分要歸功於曾昱瑄及葉彥廷2名員警，他們8月時才由保警分發支援至中和警分局偵查隊，擔任無毒校園專任警力，這段期間就發揮所學，利用大數據分析，向上溯源，成功協助破案，而當中25歲的曾昱瑄，更是因甜美外型再造話題成為「嬌點」。

透過警專特考班一圓警察夢的曾昱瑄，大學時期念財經法律系，身高接近170公分的她留著一頭長髮、身材高挑、長相親秀，目前從警半年。曾員表示，當初會決定報考是因覺得警察工作穩定，家裡也都不反對，加上她從小就愛看警匪片，一直希望可以朝這方面發展。當面對記者提問吸睛外型時，曾員謙虛表示是有學長說他神似「陳庭妮」，但她覺得對方很漂亮，自己還好啦。

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