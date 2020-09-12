▲新北紀錄片工作坊人氣爆棚，國際大師雲集傳授「6堂課」。新北市新聞局長蔣志薇（中）、史祖德製片（左）、黃明川導演（右）。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府12、13日在台北矽谷舉辦紀錄片講座，以「給紀錄片工作者的六堂課」為名，從藝術紀錄片觀點、國際行銷、群眾募資、剪輯、發行及提案等層面，給紀錄片工作者實際協助，並邀請國際級剪接大師廖慶松、金馬獎評審團特別獎獲獎導演黃明川、影展獎項常勝軍導演賀照緹、台北電影節總監李亞梅、台北電影獎最佳紀錄片獲獎導演黃嘉俊，及資深國際紀錄片製作人史祖德等大師到場授課，吸引許多紀錄片愛好者在活動甫起跑就火速報名，場場人氣爆棚。

新北市紀錄片這10年來，真的很感謝所有導演、監製的幫助！新聞局長蔣志薇表示，新聞局10年來協助許多紀錄片創作者完成84部紀錄短片，這些短片中，有些發展成長片，進而在院線上映，都多虧了業界導演、監製的指教，才能扶植、培育優秀的新生代導演及作品。

▲「給紀錄片工作者六堂課」工作坊大合影。

蔣志薇指出，新聞局安排這場為期兩天的紀錄片講座「6堂課」，邀請實務界真正具份量的大師，共同規劃多元面向，給予紀錄片工作者實質幫助，也希望藉由這6場講座，讓大師的經驗，無論是從企劃製作、後製、上院線宣傳及群眾募資都得以傳承。

此外， 為了鼓勵更多優秀的紀錄片作品，幫助更多紀錄片導演，蔣志薇也鼓勵大家參加新北市紀錄片獎徵件活動，角逐1萬美元的獎金。她說，對於商業大片來說，1萬美元根本是杯水車薪，可是對紀錄片來講，也許是第一桶金，讓導演有經費添購器材，也補貼一些旅費。獎金也許微薄，但希望鼓勵大家繼續前進。

▲黃明川主講「藝術紀錄片觀點」。

2020年新北市紀錄片講座以「藝術紀錄片觀點」、「如何讓台灣紀錄片走向國際」、「現實與理想之間 · 紀錄片導演與群眾募資」、「紀錄片的剪輯經驗談」、「紀錄片提案方法」及「紀錄片發行與版權銷售」等六大主題進行，讓對紀錄片有興趣的民眾、學生及影像工作者，都有機會與專業導演、監製跨域交流，對從事紀錄片工作者也可提升創作力與續航力。

12日由在影視領域中創造不少新奇，創作台灣作家傳記影片、100個詩人口述歷史錄影及前衛藝術紀錄片的金馬獎獲獎導演黃明川揭開序幕，為大家講述「藝術紀錄片觀點」，吸引許多民眾到場一睹大師風采；第二場講座由資深國際紀錄片製作人史祖德分享「如何讓台灣紀錄片走向國際」，討論華語紀錄片在海外的發展與如何協助台灣紀錄片工作者，並將台灣紀錄片推上國際舞台；第三場講座邀請台北電影獎最佳紀錄片獲獎導演黃嘉俊，講述「紀錄片導演與群眾募資」，分享他群眾募資的心得。

▲史祖德主講「如何讓台灣紀錄片走向國際」。

導演黃嘉俊最近完成以海洋為題材的新片《男人與他的海》，並在去年10月底為了籌募後製、戲院映演與號召年輕學子觀影，透過群眾募資，募集近1200萬元，創下台灣紀錄片群募新高。透過黃嘉俊的群募經驗，他將向大家分享成功秘訣，突破許多人尋求拍攝資金等困境。

13日的三場講座，分別是由剪輯大師廖慶松分享「紀錄片的剪輯經驗談」、紀錄片導演賀照緹傳授「紀錄片提案方法」及台北電影節總監李亞梅說明「紀錄片發行與版權銷售」。廖慶松曾獲國家文藝獎、金馬獎特別貢獻獎，除了剪接工作，也擔任製片、導演與編劇等，對電影有全盤認識，並發展出一套獨到的剪接哲學。

▲黃嘉俊主講「現實與理想之間，紀錄片導演與群眾募資」。

導演賀照緹多年來以邊緣的非主流議題為拍攝對象，作品曾在歐、美、亞洲國際影展獲獎無數，影像語彙豐富多元，直指人心，溫柔與鋒利兼具。李亞梅台北電影節擔任總監約兩年，曾任金馬影展副秘書長，做過電影上游策劃監製、國片行銷宣傳發行，電影實務經驗豐富。

值得一提的是，2020年10月27日起至11月21日將登場的「新北市國際紀錄片月」，放映片單囊括台、港、中、美、土耳其等地題材的作品，活動地點在府中15紀錄片放映院及台北市光點華山電影館，喜愛紀錄片的觀眾千萬不要錯過。欲知更多工作坊詳細內容及紀錄片相關活動，請上臉書搜尋「感動，無所不在！」。

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