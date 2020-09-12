▲新北汐止區農會小農鮮舖開幕，9月26日前活動好禮獎不完。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市汐止區農會農村社區小舖及小農鮮舖於12日上午11點盛大開幕！農會除了舉辦互動遊戲及推出多項好康，讓來現場參加開幕的民眾可以邊玩邊買，也為無法參加的民眾規劃了開幕期間優惠方案，讓所有市民朋友都能放心買、輕鬆購。

農業局表示，12日汐止區農會為慶祝農村社區小舖及小農鮮舖開張，於農會中興辦事處旁原興廣場舉辦開幕慶活動，除提供現場促銷特賣，也搭起舞台大玩互動遊戲及精彩表演，吸引民眾目光，開場邀請到青山國中樂隊帶來震撼的鼓陣表演，並辦理「我愛汐農我最大」及「心想事成食農趣」等互動遊戲，吸引不少大小朋友上台同樂。

▲新北市汐止區農會農村社區小舖及小農鮮舖於12日上午11點盛大開幕。

今天無法到場的朋友也不用灰心，除了今日試吃商品之後在汐止農會都買得到，開幕期間從9月12日到9月26日，只要消費滿499元即可獲得保冷袋1枚；另外汐止區農會特別推出「中秋−山珍海味澎湃烤肉組」（原價2480元）及「龍虎石斑超值套組」（原價2700元），於開幕期間一律只要1980元就可以輕鬆入手，購買任1套組還加送汐止區農會商品券300元，各限量200組，要買要快！

汐止區農會理事長呂山松表示，服務鄉里是農會的任務，今天舉辦開幕活動，除了宣布新店面正式啟用，也希望回饋在地民眾，因此本次擴大舉辦互動遊戲以及表演活動，讓鄉里居民可以一起同樂，分享喜悅，汐止農會將會持續為大家帶來更好的服務。

農業局長李玟表示，汐止區農會開辦小農鮮舖，不只替地方居民增加購物選項，也替農友開拓新通路，一舉兩得。農會是市府與農友最好的朋友，利用在地經營優勢，傾聽農友聲音，也配合宣導農業政策，未來市府將與農會持續合作，推廣從產地到餐桌理念，並以「先創通路，再開農路」的精神，積極為農友創造更高收益，提升新北農業價值。

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