武界失聯者妻「聽轟隆水聲」爬車頂逃命！　抖曝：他們瞬間不見

▲南投露營，2大2小遭沖走。（圖／民眾提供）

記者陳韻如／南投報導

南投仁愛鄉武界壩13日無預警放水，造成在下游露營的2家人其中4人遭沖走，其中一名7歲男童及其母親被尋獲時已死亡，另外2人仍失蹤，目前搜救人員正積極搜索中。此外，其中一名遭沖走的盧姓男子妻子因睡在車上，而幸運逃過一劫，她事後心有餘悸表示，當時只聽到轟隆水聲，她嚇得趕緊呼叫其他人，卻驚見2頂帳篷早已消失，她的女兒跟丈夫慘遭沖走，讓她難以接受。

盧妻表示，她與丈夫、女兒及賴姓友人一家3口到武界一線天露營，下午就抵達該處，並直接在溪床紮了2頂帳篷露營，而當時的溪水並不大，一家人還一起在溪中清洗東西，而由於自家帳篷只能睡2個人，她於是上車就寢。

▲警消人員目前尋獲2人遺體，但仍有2人仍失聯，目前正積極搜索中。（圖／民眾提供）

盧妻提到，凌晨3時許，她在車上聽見轟隆水聲，嚇得趕緊下車查探，並試圖呼叫其他人，孰料一下車就發現水深已淹到膝蓋，且拿探照燈照明時，就驚見2定帳篷早已被沖走，而裏頭5人全失蹤，嚇得她趕緊爬上車頂，並且不斷撥打電話求救。

據警消人員表示，遭沖走的5人中，其中一名賴姓男子自行脫困游上岸，而警消人員稍早尋獲2名失蹤者遺體，目前仍有1大1小失蹤，正積極搜索中。

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