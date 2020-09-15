踹破帳篷逃死！武界壩倖存男「還原經過」…哽咽：後悔沒救到妻兒

記者鄧木卿、陳羿妏／台中報導

南投仁愛鄉武界壩13日無預警放水，造成2家庭共4人身亡慘劇，其中生還者賴姓男子稍早出面還原逃脫經過，原本熟睡的他，突然被妻子叫醒，結果一張開眼，帳篷已隨著水流漂浮著，是他踹破帳篷、抓住旁邊的草，才順利獲救，而賴男也哽咽表示，很後悔沒能及時救起妻兒。

▲武界壩釀4死悲劇，生還者賴男出面還原事發經過。（圖／記者鄧木卿攝）

回顧案情，盧、賴兩家共6人13日結伴前往武界一線天溪床露營，不料武界壩無預警放水，導致溪水暴漲，將盧男（53歲）、盧男女兒（12歲）、賴姓男子（41歲）、賴妻陳姓女子（48歲）、賴男兒子（6歲）5人沖走，僅賴自行游上岸脫困，其他4人都不幸罹難，至於盧妻則是睡在車上，逃過一劫。

賴男提到，他意識到大水來襲時，整個帳篷已浮在水面上，腳完全踩不到水底，一開始想要擋下帳篷，但水流太強，且人有重量一直往下沉，他改用腳踹破帳篷，最後抓住一旁的草才撿回一命，上岸後，僅剩他與盧妻，兩人趕緊撥打電話求救。

▲賴男掀起褲管指出擦傷部位。（圖／記者鄧木卿攝）

賴男說，當時周圍昏暗，就算想找妻兒，拉住他們的手，視線也不清楚，根本看不到人，而無法及時救回妻兒，他哽咽表示，很後悔。

▼事故發生前2家人紮營畫面。（圖／民眾提供）