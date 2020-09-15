遠遠就看到童屍！村民第一時間衝下武界壩哭了：多希望是洋娃娃

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

南投縣仁愛鄉武界壩上游台電13日無預警放水，導致在下游野營地兩家共6人瞬間遭暴漲的溪水沖走，釀成4死慘劇。第一時間投入救難的村民林先生表示，當時得台電放水有人遭沖走後，立即與身旁的幾位大哥騎著野狼摩托車下切往河床找人，遠遠就看到一個孩子趴臥在溪畔，「我多希望祂只是一具洋娃娃，結果走過去看就確定是祂了。」

▲村民林先生第一時間接獲消息後，立即下切到河床救人，遠遠就看到一具孩子的屍體，「我多希望那是一具洋娃娃」。（圖／記者白珈陽攝）

回憶事發當下，林先生說，當時清晨開著車準備做生意，不料卻聽聞台電無預警放水，下游還有人被沖走，當即二話不說騎著野狼摩托車趕往事故地點救人，「我們都知道救援有黃金時間，分秒必爭，能多快一秒，生還的機會就高一點，能騎車的地方我就騎車，但最後大約4公里機車過不去，我只好步行，一路上小跑步，走了整整1個小時才下切到事故地點。」

▲台電無預警洩洪前，兩家人開心在溪畔野營，成了最後身影。（圖／民眾提供）

當時林先生與另一位大哥兵分二路，一人搜尋左邊溪畔、另人搜索右邊溪畔，沿路發現距離溪床3、4米外的岩壁上全是水痕，足見當時洩洪的瞬間水量有多大，「我遠遠就看到一具屍體，我原本多希望那個只是一具洋娃娃，結果定點走過去一看，就確定是祂。」林先生說，發現孩子的屍體時，祂面部朝下，半張臉埋在泥沙之中，當下立即上前用手觸摸身體，看看還有沒有溫度，手一摸後，發現孩子已經明顯死亡，但身體還是柔軟的，推估死亡時間大概就1個小時左右。」

▲洩洪過後現場滿目瘡痍。（圖／記者鄧木卿攝）

林先生表示，自己也已為人父，任誰都無法接受孩子變成冰冷遺體的殘酷事實，「當時第一時間村長與所長還打電話給台電，但台電卻說『我們沒有放水』，但這洩洪卻足足持續了31分鐘，如果機械故障及時處理、只洩洪2分鐘的話，或許都還有救，但31分鐘暴漲的溪水卻在瞬間奪走4條人命，這31分鐘台電是不是睡著了？」

「我看到小朋友屍體時真的掉淚了！」林先生痛斥，有多少小朋友在河邊玩耍，難道以後台電要變成一顆不定時炸彈嗎？「台電避重就輕，這31分鐘到底在幹什麼？我們就只要一個真相而已！」

▼台電初步研判，此次意外放水就是最左側的6號閘門故障。（圖／台電提供）