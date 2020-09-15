　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遠遠就看到童屍！村民第一時間衝下武界壩哭了：多希望是洋娃娃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

南投縣仁愛鄉武界壩上游台電13日無預警放水，導致在下游野營地兩家共6人瞬間遭暴漲的溪水沖走，釀成4死慘劇。第一時間投入救難的村民林先生表示，當時得台電放水有人遭沖走後，立即與身旁的幾位大哥騎著野狼摩托車下切往河床找人，遠遠就看到一個孩子趴臥在溪畔，「我多希望祂只是一具洋娃娃，結果走過去看就確定是祂了。」

▲▼武界壩4死，村民林先生第一時間接獲消息後，立即下切到河床救人，遠遠就看到一具孩子的屍體，「我多希望那是一具洋娃娃」。（圖／記者白珈陽攝）

▲村民林先生第一時間接獲消息後，立即下切到河床救人，遠遠就看到一具孩子的屍體，「我多希望那是一具洋娃娃」。（圖／記者白珈陽攝）

回憶事發當下，林先生說，當時清晨開著車準備做生意，不料卻聽聞台電無預警放水，下游還有人被沖走，當即二話不說騎著野狼摩托車趕往事故地點救人，「我們都知道救援有黃金時間，分秒必爭，能多快一秒，生還的機會就高一點，能騎車的地方我就騎車，但最後大約4公里機車過不去，我只好步行，一路上小跑步，走了整整1個小時才下切到事故地點。」

▲▼南投武界壩，事故發生前2家人紮營畫面。（圖／民眾提供）

▲台電無預警洩洪前，兩家人開心在溪畔野營，成了最後身影。（圖／民眾提供）

當時林先生與另一位大哥兵分二路，一人搜尋左邊溪畔、另人搜索右邊溪畔，沿路發現距離溪床3、4米外的岩壁上全是水痕，足見當時洩洪的瞬間水量有多大，「我遠遠就看到一具屍體，我原本多希望那個只是一具洋娃娃，結果定點走過去一看，就確定是祂。」林先生說，發現孩子的屍體時，祂面部朝下，半張臉埋在泥沙之中，當下立即上前用手觸摸身體，看看還有沒有溫度，手一摸後，發現孩子已經明顯死亡，但身體還是柔軟的，推估死亡時間大概就1個小時左右。」

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，露營地帳棚畫面。（圖／記者鄧木卿攝）

▲洩洪過後現場滿目瘡痍。（圖／記者鄧木卿攝）

林先生表示，自己也已為人父，任誰都無法接受孩子變成冰冷遺體的殘酷事實，「當時第一時間村長與所長還打電話給台電，但台電卻說『我們沒有放水』，但這洩洪卻足足持續了31分鐘，如果機械故障及時處理、只洩洪2分鐘的話，或許都還有救，但31分鐘暴漲的溪水卻在瞬間奪走4條人命，這31分鐘台電是不是睡著了？」

「我看到小朋友屍體時真的掉淚了！」林先生痛斥，有多少小朋友在河邊玩耍，難道以後台電要變成一顆不定時炸彈嗎？「台電避重就輕，這31分鐘到底在幹什麼？我們就只要一個真相而已！」

▼台電初步研判，此次意外放水就是最左側的6號閘門故障。（圖／台電提供）

▲台電大觀水力電廠武界壩昨（14）日閘門異常開啟放水，釀成四死重大意外。（圖／台電提供）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
熱帶低壓生成！將增強成秋颱「紅霞」　最新移動路徑出爐
22歲陸網紅觸電亡　女友爆哭「為了救我才死」：要把孩子生下來
遠遠就看到童屍…村民第一時間救援武界壩哭了
快訊／北市校園午休驚傳濺血！　學生拔刀砍同學
新北汽機車互撞　騎士撞飛當場死亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘇澳海巡「沿岸多功能艇」報到　航速83公里國內最快

夫國道上突然沒呼吸心跳！妻冷靜聽線上CPR...休假救護員剛好路過

踹破帳篷逃死！武界壩倖存男「還原經過」…哽咽：後悔沒救到妻兒

宜蘭1歲童墜4F亡！7寶媽見「紗窗開開」心涼…悲痛喊：此生無緣了

快訊／北市環東大道火燒車！焦煙竄天　目擊者：至少傳出3次爆炸聲

快訊／西門町峨嵋停車場1女「突爬4F圍牆外」！民眾嚇傻報警

240斤蒜頭「被攔胡」怒報案！警逮機車男...虧大了：我訂380斤

遠遠就看到童屍！村民第一時間衝下武界壩哭了：多希望是洋娃娃

快訊／北市文山區高二生「午休吵架」短刀砍人！同學背部中刀送醫

新北八里汽機車互撞…騎士撞飛當場死亡！疑路口未減速釀禍

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

「路邊等停車格」被檢舉吃罰單！　她無奈PO文：不這樣等要怎停？

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

蘇澳海巡「沿岸多功能艇」報到　航速83公里國內最快

夫國道上突然沒呼吸心跳！妻冷靜聽線上CPR...休假救護員剛好路過

踹破帳篷逃死！武界壩倖存男「還原經過」…哽咽：後悔沒救到妻兒

宜蘭1歲童墜4F亡！7寶媽見「紗窗開開」心涼…悲痛喊：此生無緣了

快訊／北市環東大道火燒車！焦煙竄天　目擊者：至少傳出3次爆炸聲

快訊／西門町峨嵋停車場1女「突爬4F圍牆外」！民眾嚇傻報警

240斤蒜頭「被攔胡」怒報案！警逮機車男...虧大了：我訂380斤

遠遠就看到童屍！村民第一時間衝下武界壩哭了：多希望是洋娃娃

快訊／北市文山區高二生「午休吵架」短刀砍人！同學背部中刀送醫

新北八里汽機車互撞…騎士撞飛當場死亡！疑路口未減速釀禍

蘇澳海巡「沿岸多功能艇」報到　航速83公里國內最快

百年餅店千金「想當直播主」鬧家庭革命！　琳琳：唱歌讓我真正活著

嚇唬女友！　男凌晨「大字型」仰躺路中央...30秒後被撞飛遠遠

王志鵬／台海戰略的關鍵「致命點」？談潛艦佈放的特種水雷

熱帶低壓生成！將增強成秋颱「紅霞」　最新移動路徑出爐

50年一見！大西洋5熱帶氣旋共舞　歷史上「只發生過兩次」

夫國道上突然沒呼吸心跳！妻冷靜聽線上CPR...休假救護員剛好路過

他砸爛女友嫩臉＋爆眼球　「塞豬籠藏屍」怕鬼跟…竟撕衣服求灑避邪水！

解放軍稱連三天「發射火箭」　黃海南部發航警

她帶狗回家遭反對！　1週後抓包「老公進房偷抱狗」還笑超開心

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

快訊／武界壩4失聯搜救員找到了！

即／太陽花流血驅離　馬英九挨告殺人未遂結果曝

武界壩露營妻兒雙亡向台電提國賠？生還者：現在不方便

遭控共諜！前國會助理病逝台大醫院

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

即／北市文山區高二生疑「午休吵架」怒拔刀砍同學

她挺起36E「含淚張腿」…5個月接客500多人苦存100萬

武界壩4死　倖存女緊急關閉臉書

堅持河邊露營不聽勸...水庫洩洪釀13死

４樓房內窗前玩耍　１歲兒隔天墜防火巷亡

心臟病童跑操場變植物人　國賠362萬

更多熱門

相關新聞

男網友Dcard求流出　留言竟卡一片！

男網友Dcard求流出　留言竟卡一片！

日前南投縣某男高中生遭爆料，仗著父親的警察身分，性侵同班的家庭弱勢女學生，還拍下女方裸照、錄影。案件讓外界一陣為女學生感到心痛，沒想到卻有人落井下石，在《Dcard》西斯板發文「有X姓局長兒子流出的片嗎？」誇張的是，底下留言沒有制止就算了，還跟著起鬨喊卡，「等風聲過一定會有影片外流！」

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

盧姓父女遺體運回台中　國賠問題盧妻未回應

盧姓父女遺體運回台中　國賠問題盧妻未回應

武界壩家屬提「國賠」！前檢察官：父母責任最大

武界壩家屬提「國賠」！前檢察官：父母責任最大

快訊／武界壩4失聯搜救員找到了！

快訊／武界壩4失聯搜救員找到了！

關鍵字：

南投武界壩

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

2天縱慾7次爆紅！25歲電競選手施暴「女友手腳全廢」

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

快訊／武界壩4失聯搜救員找到了！

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面