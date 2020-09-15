扯！「武界溯溪」竟獲選優質行程　釀悲劇後觀光局急撤遊程

▲觀光局今年初推出「追雲武瀑快樂似神仙一日」遊程。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

南投仁愛鄉武界壩閘門故障意外放水釀成4死慘劇，交通部觀光局事發後稱「武界並非合法營地」，然而律師林智群踢爆，觀光局竟推出武界一線天溯溪遊程。觀光局表示，已要求旅行社停止該遊程招攬，並檢視其他遊程安全性。

南投仁愛鄉武界壩閘門故障意外放水釀成4死慘劇，律師林智群今在臉書上揭露，觀光局今年初曾推出「追雲武瀑快樂似神仙一日」，遊程內含「一線天溯溪」活動，但當地已立有警告牌，禁止遊客進入溪中，因此質疑該遊程合法性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據觀光局脊梁山脈旅遊年官網顯示，今年2月10日貼出一則「追雲武瀑快樂似神仙一日」的套裝遊程，行程包括武界茶園攻頂觀日出、武界部落、武界電廠、摩摩拉爾瀑布、一線天溯溪尋寶趣、野炊、樂森林、手作披薩等。

▲觀光局「追雲武瀑快樂似神仙一日」遊程內含武界一線天溯溪。（圖／翻攝自觀光局官網）

觀光局表示，今年因應脊梁山脈年，共選出35條優質行程，其中有1條為「追雲武瀑快樂似神仙一日」遊程，其旅遊內容包括前往武界地區「一線天溯溪尋寶趣（龍紋石）—河畔（本日午餐於大地中享用野炊-在地山豬肉、山中野菜、野味、蔬果）」活動。

觀光局解釋，該活動主要係旅行社與武界部落人士合作，由導覽人員安排前往當地秘境體驗，同時在網頁上景點介紹也提及「必須選在河床枯水期，一邊撿龍紋石一邊撿拾河邊垃圾，一舉兩得走進山中吸取芬多精及負離子精華，讓自己元氣滿滿」，旅行社指稱目前非枯水期，未安排前往河床遊憩的行程，改以其他探奇的景點。

▲觀光局已緊急撤下「追雲武瀑快樂似神仙一日」遊程。（圖／觀光局提供）

觀光局表示，目前武界地區發生意外事故，已有安全疑慮，本局已要求規劃該行程之旅行社即刻停止相關遊程之招攬，並自本局網站及活動網站將遊程介紹內容撤下，同時請活動主辦單位台北市旅行商業同業公會檢視其他獲獎遊程之安全性問題。

觀光局強調，會再宣導旅行業者，安排任何遊程均應遵守旅遊地點相關主管機關之禁止規定，務必注意確保旅客之旅遊安全。

相關新聞：

武界禁入溪中⋯觀光局竟辦「溯溪」活動！律師：若也沖走人可國賠？