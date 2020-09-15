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韓粉農民爆「炒蒜價黑手」：就是女字旁的「她」

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▲雲林縣調查局昨（11）日會同雲林縣政府相關單位在虎尾鎮查到林姓蒜商囤積達150公噸蒜頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林佳新表示，150公噸的蒜頭，在蒜商當中是小咖中的小咖，對於幕後藏鏡人只是冰山一角。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

國內蒜頭從7月開始一路漲價，產地每公斤均價飆達333.4元高價，對此知名韓粉農民林佳新，繼日前針對炒蒜黑手是件發表「不自殺聲明之後」指出有6個是立委樁腳之後，再度於新聞節目上爆料「就是女字旁的『她』」。

林佳新與TVBS新聞節目《新聞大白話》連線指出，「這個人到底是誰，我想大家心裡有數，大家也很清楚，我只差人名沒講出來而已」重點是，為什麼有人敢持有上千萬甚至上億的產品，從成本30~40元，放到150元才出貨，這就啟人疑竇。

林佳新特別點出，如果有盤商或是6個樁腳收購，都還OK，因為他們本來就是做蒜頭生意的，可是今年特別例外，有工程業者跳出來收購蒜頭，這些人本來就不是做蒜頭生意的，在雲林、嘉義已經家喻戶曉，大家都知道是誰，為什麼有不是做蒜頭本業的，今年卻跳出來，而且獲利可觀。

主持人提問指出，2018年縣市長選舉前，因為大量進口蒜進到台灣，爆發蒜價大跌的問題，2018年的事情，怎麼到2020年又再度重演，難道也是為了2022的關係嗎？

▲▼林佳新表示，幕後炒高蒜價的兇手，就是那個「她」。（圖／翻攝自新聞大白話YouTube）

▲林佳新表示，幕後炒高蒜價的兇手，就是那個「她」。（圖／翻攝自新聞大白話YouTube）

林佳新表示，的確是2022提前開打，這件事原本是綠營內鬥，結果某方一定要拉著張家或藍營一起鬥下來，所以這不只是單純蒜頭問題，已經是政治炒作了，上周檢調查出了150噸的蒜頭，但是150噸在蒜商當中，真的是小咖中的小咖，「以前光我在做蒜頭，連我都比他多啦」。

被問到究竟是誰，能夠事先得知進口的時間與進口的價格，那個她到底是誰？林佳新強調，「那個她，我一樣用女字旁的她，大家就可以去仔細分辨了，不自殺聲明已經發出來了，不要逼我在雲林縣難做人，這樣已經得罪很多人的利益了」。

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