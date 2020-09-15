獨／武界壩惡水影片曝！他聽「轟」巨響…轉頭見水狂瀉：土石流一樣

記者白珈陽、戴若涵／南投報導

南投縣仁愛鄉武界壩13日凌晨4時許，疑因電路絕緣不良問題無預警放水，導致從台中到該處野營的盧、賴兩家人帳篷被沖走，其中4人被尋獲時已成為冰冷遺體。一名擔任司機的楊鐵木先生當時正帶著客人要前往一線天看日出，目擊大水狂瀉的經過，直言當時的情形就像是「土石流一樣」。

▲武界壩未洩洪時水位較低。（圖／記者白珈陽攝）

楊鐵木表示，13日凌晨4時許，他準備要帶客人前往一線天看日出，當時他正喊著要客人排隊上車，耳邊突然傳來「低沉的轟轟聲」，轉頭一看讓他相當詫異，他形容「溪水不是慢慢來的」，是像土石流一般很快速的沖刷下來。

▲武界壩大水影片曝光。（圖／記者白珈陽攝）

他回憶，第一時間還覺得這個景象很壯觀，溪水由北往南傾瀉而下，河床地勢較高處(西側)水深大約60、70公分，河床地勢較低處則是淹了約3公尺深，他凌晨4時27分時，也打電話給台電人員通報，對方則是急匆匆稱「閘門自動開了」，也緊急關閉處理。

透過6秒影片也可發現，當時天色未亮，但隱約能見到大水傾瀉而下，水聲相當大，一旁的店家目擊這幕也驚喊，「原本水淺到不行，現在深到一個不行」。

▲楊鐵木回顧當時見大水的經過。（圖／記者白珈陽攝）

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