日本外籍詐騙激增3倍　集團鎖定「台馬免簽車手」快閃洗錢

▲外籍人士持「短期逗留」簽證入境日本從事特殊詐欺的案件正急遽增加。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本警察廳最新數據顯示，外籍人士持「短期逗留」簽證入境日本從事特殊詐欺的案件正急遽增加。光是去年1至10月，被捕的外籍詐欺嫌犯就高達59人，是前年同期的3倍之多。當局研判，這背後與跨國華裔犯罪的中國系「匿名流動型犯罪集團」的運作密不可分，這些組織正利用「帶球跑」的快閃模式，在日重複進行非法勾當。

詐騙逮捕量翻倍 台、馬免簽淪犯罪管道

根據《讀賣新聞》報導，警察廳統計，這59名嫌犯中，有42人涉及冒充警察的「假警察詐欺」，另有17人涉及社群網站（SNS）投資詐騙及浪漫詐欺。若以國籍分析，馬來西亞籍占34人為最高，其次為中國與台灣籍共22人，其餘則來自韓國、越南及新加坡。

警方指出，馬來西亞與台灣等享有免簽證待遇的國家與地區，案件數量明顯突出。犯罪組織顯然利用了入境便利性，派遣「收水手」快速進出日本，在受害者察覺前便撤離，形成難以追查的「帶球跑」模式。

網路徵才「搬運工」 8成外籍人士淪車手

在分工角色上，這批外籍嫌犯有高達8成（50人）是負責接觸被害人、收取現金的車手。許多嫌犯供稱，自己是在SNS社群網站上看到「到日本幫忙搬運物品」的高薪職位，才被誘騙入境。

警方分析，由於東南亞的大規模詐欺據點（如緬甸）近期遭到強力掃蕩，部分中國的匿名流動型犯罪集團轉向能「手到擒來」的現金回收手法。為了確保人力，組織正廣泛從海外招募底層人員，並透過多人傳遞的「接力方式」運送現金，試圖斷開執法部門的追緝。

生成AI加入騙局 地下銀行洗錢逾百億

根據聯合國與國際刑警組織（ICPO）的報告，散布於東南亞的詐欺據點，每年透過地下銀行洗錢的金額高達數百億美元。這些組織正利用最新技術提升詐騙成功率，包括使用自動語音電話、翻譯軟體，甚至導入「生成式人工智慧」來包裝騙局。

目前，日本國內也出現了專門為中國系組織服務的「招募人」，負責將成員送往海外。而這些詐欺據點內部往往充滿暴力控制，不僅涉及金融犯罪，更隱含嚴重的「人口販運」社會問題。