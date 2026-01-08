　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普鎖定格陵蘭　美卿盧比歐下周將會見丹麥領導人

▲美國國務卿盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）7日表示，將於下周與丹麥領導人會面，討論格陵蘭相關議題，但同時釋出訊號，顯示美國總統川普並未放棄取得格陵蘭的目標。此一表態引發歐洲盟國高度警戒，法國、德國等國正與丹麥協調因應方案，以防局勢升高。

川普想要格陵蘭　美官員重申購買意願

盧比歐在華府向媒體指出，川普仍保留透過各種方式實現目標的選項，包括軍事手段。他強調，身為外交官，仍傾向以非軍事方式解決問題，「我們總是偏好用不同方式處理事情」，並以委內瑞拉情勢作為例子。不過，若美國以武力從盟友丹麥手中奪取這座富含礦產的北極島嶼，勢將對北大西洋公約組織（NATO）造成重大衝擊，並加深美歐裂痕。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）同日表示，川普與國家安全團隊正「積極討論」購買格陵蘭的可能性，「所有選項始終都在桌上」，但她也強調，外交仍是總統的首選方案。

歐洲反彈

歐洲方面迅速反應。法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）表示，格陵蘭議題將在當天與德國、波蘭外長的會議中提出，法方希望與歐洲夥伴協同行動。德國政府消息人士也透露，德國正與其他歐洲國家及丹麥密切合作，研議下一步對策。一名不具名的歐洲高層官員指出，丹麥必須主導回應，但目前尚未明確告知盟友希望獲得何種具體支持。

格陵蘭位於歐洲與北美之間，長期是美國彈道飛彈防禦體系的重要據點，其豐富礦產資源亦符合華府降低對中國依賴的戰略目標。近來川普重申相關主張後，歐洲主要國家與加拿大紛紛表態支持格陵蘭，強調該島嶼屬於其人民。

芬蘭國會外交事務委員會主席科斯基寧（Johannes Koskinen）呼籲，應在北約內部正式討論此事，檢視是否需要採取行動，並確保美國不能為追求自身權力野心而無視共同協議。下一場北約理事會會議預定於週四召開。

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）則表示，歐盟將在必要時支持格陵蘭與丹麥，並重申無論在何處，都不接受違反國際法的行為。挪威智庫研究主管歐斯哈根（Andreas Osthagen）分析指出，歐洲各國的聯合聲明顯示明確的政治意志，這不僅是團結表態，更關乎西方國家對國家主權原則的自我保護。


相關新聞

川普有意動武奪取格陵蘭　遭共和黨參眾領袖反對

川普有意動武奪取格陵蘭　遭共和黨參眾領袖反對

美國總統川普日前重申希望取得格陵蘭的意願後，美國國會共和黨高層對「以軍事手段奪取格陵蘭」的構想提出異議，凸顯該議題在美國政壇內部引發分歧。

白宮：取得格陵蘭是國安優先　不排除動武

白宮：取得格陵蘭是國安優先　不排除動武

美國務卿：川普想直接買下格陵蘭　沒有要攻打

美國務卿：川普想直接買下格陵蘭　沒有要攻打

白宮高官：格陵蘭應成為美國一部分

白宮高官：格陵蘭應成為美國一部分

川普再度覬覦格陵蘭　丹麥總理稱應認真對待

川普再度覬覦格陵蘭　丹麥總理稱應認真對待

