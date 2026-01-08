　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2跨性別女「警局內」遭潑油燒傷　2男嗆：因妳們是LGBT

▲▼心牢，監獄，鐵窗，受刑人，犯人，逃獄。（圖／視覺中國）

▲兩名跨性別女性在警察局的拘留室內遭縱火。（示意圖／視覺中國）

記者張方瑀／綜合報導

哥倫比亞麥德林（Medellín）一間警察局日前發生一起駭人聽聞的仇恨犯罪案件。兩名跨性別女性在警局拘留室內睡覺時，竟遭到同為被拘留者的兩名男子惡意潑灑熱油並點火，造成全身嚴重燒燙傷。嫌犯在行兇過程中甚至囂張大喊，動機全是針對受害者的性少數（LGBTIQ+）身份，行徑令人髮指。

睡夢中驚見床墊起火　受害者哀求遭威脅殺害

綜合外媒報導，這起事件發生於1月2日上午，地點位在麥德林阿爾塔維斯塔（Altavista）警察局的拘留所。當時兩名跨性別女性正在牢房內熟睡，其中一人突然感到雙腳傳來劇烈灼痛感，睜眼一看竟發現床墊已陷入火海。

受害者驚恐地大聲呼救，並哀求門外的嫌犯放過她們。然而，涉案的兩名男子路易斯（Luis Felipe Bedoya Hurtado）與薩烏爾（Saúl Enrique Villanueva Wanderliner）不僅沒有收手，反而針對她們的跨性別身份發出死亡威脅，隨後更變本加厲地朝她們潑灑熱油，導致兩人身體多處嚴重受傷。

警局一度稱「互毆意外」　遭檢方證據打臉

事件發生後，阿布拉山谷（Valle de Aburrá）大都會警察局長最初對外宣稱，起火原因是由於拘留室內發生集體鬥毆意外所致。然而，這番說法隨即遭到當地檢察署與司法警察的調查結果「打臉」。

檢方指出，根據現場收集的證據顯示，受害者當時處於熟睡狀態，完全沒有防衛能力，這是一起有預謀的攻擊行為，其中一名受害者傷勢嚴重，經法醫鑑定需至少20天的醫療假才能康復。

人權組織「肯定加勒比」（Caribe Afirmativo）也介入關切，強烈譴責針對性別認同的仇恨暴力。

檢方依「加重殺害女性」起訴　嫌犯拒絕認罪

目前麥德林地檢署已依「加重企圖殺害女性罪」（feminicidio agravado en grado de tentativa）對路易斯與薩烏爾提起訴訟。檢方強調，兩名被告的犯罪行為完全基於對性別認同的歧視與偏見，屬於加重處罰情節。

雖然兩名嫌犯在聽證會上拒絕認罪，但鑑於兩人原先就因其他刑事案件在身，法官裁定對兩人實施新的監獄預防性羈押強制措施，目前已移送監獄關押等待審判。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
凍好久！　下波又接近強烈冷氣團
「戀童癖董座」34年前殺員工3歲兒　逍遙法外20年才入獄
快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟
激戰同一個女教師！　已婚校長氣炸「板手偷襲」暴打副校長
F-16疑「火光墜海」被拍到　前空軍副司令揭原因
估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2跨性別女「警局內」遭潑油燒傷　2男嗆：因妳們是LGBT

睽違9年！　加拿大總理下周訪問中國

川普有意動武奪取格陵蘭　遭共和黨參眾領袖反對

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

委內瑞拉國營石油公司：正與美國洽談原油銷售事宜

川普：委內瑞拉將只購買美國製造產品

激戰同一個女教師！　英已婚校長氣炸「板手偷襲」暴打副校長

英國證實助美軍　北大西洋追捕油輪貝拉一號

川普擬禁華爾街投資人炒作住宅　打壓美國房價

美股跌近500點！台積電ADR挫逾2.5％　輝達逆勢上漲1%

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

2跨性別女「警局內」遭潑油燒傷　2男嗆：因妳們是LGBT

睽違9年！　加拿大總理下周訪問中國

川普有意動武奪取格陵蘭　遭共和黨參眾領袖反對

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

委內瑞拉國營石油公司：正與美國洽談原油銷售事宜

川普：委內瑞拉將只購買美國製造產品

激戰同一個女教師！　英已婚校長氣炸「板手偷襲」暴打副校長

英國證實助美軍　北大西洋追捕油輪貝拉一號

川普擬禁華爾街投資人炒作住宅　打壓美國房價

美股跌近500點！台積電ADR挫逾2.5％　輝達逆勢上漲1%

1月8日星座運勢／金牛聰明消費！　掌握週四開運幸運色與貴人

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

小熊補強先發！換來馬林魚強投卡布雷拉　送走頭號潛力新秀

濕冷！　下波轉雨時間曝

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

被逮也要吃！吸毒犯買3顆肉包9秒落網　老闆媽淡定繼續忙

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

2跨性別女「警局內」遭潑油燒傷　2男嗆：因妳們是LGBT

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！　黑函兜售媒體圈內幕曝光

飛官為何穿橘色？　用意和「黑盒子」相同

【萌萌噠】布拉格河邊海貍鼠超親人！慢慢靠近抱人類大腿

國際熱門新聞

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

激戰同一個女教師！　英已婚校長氣炸「板手偷襲」暴打副校長

剝奪國籍後遭逮　太子集團董座陳志被柬埔寨送中

美股跌近500點！台積電ADR挫逾2.5％　輝達逆勢上漲1%

被AI淘汰！2030年「7種職業恐消失」

不准先囤貨？中國傳暫停訂購輝達H200晶片

李在明試辦中國免簽　2團客元旦入境秒失聯

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Grok「一鍵脫衣」助X互動創新高

北大西洋上演追逐戰　美軍成功登檢制裁油輪

美國：「無限期」接管委內瑞拉石油出口

新娘車禍爬出殘骸　下秒遭貨車撞死

川普：委內瑞拉將只購買美國製造產品

更多熱門

相關新聞

馬杜洛垮台　哥倫比亞游擊隊跟著逃

馬杜洛垮台　哥倫比亞游擊隊跟著逃

美國總統川普下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，原本藏匿在委國境內的哥倫比亞游擊隊指揮官們正在倉皇逃竄，紛紛試圖越過邊境、返回母國。

日本變性女泡女湯！自爆：看到裸女心跳加速

日本變性女泡女湯！自爆：看到裸女心跳加速

單一保險公司哥倫比亞曝險逾629億　金管會：是南山人壽

單一保險公司哥倫比亞曝險逾629億　金管會：是南山人壽

哥倫比亞總統：若美入侵將「再次拿起武器」

哥倫比亞總統：若美入侵將「再次拿起武器」

接著打哥倫比亞？川普：聽起來不錯

接著打哥倫比亞？川普：聽起來不錯

關鍵字：

跨性別縱火哥倫比亞

讀者迴響

熱門新聞

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

單一保險公司哥倫比亞曝險逾629億　金管會：是南山人壽

左營海軍士官墜樓！有生命跡象搶救中

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

激戰同一個女教師！　英已婚校長氣炸「板手偷襲」暴打副校長

鄭家純懷孕9週流產「深夜痛到叫出聲」

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面