2跨性別女「警局內」遭潑油燒傷　2男嗆：因妳們是LGBT

▲兩名跨性別女性在警察局的拘留室內遭縱火。（示意圖／視覺中國）



記者張方瑀／綜合報導

哥倫比亞麥德林（Medellín）一間警察局日前發生一起駭人聽聞的仇恨犯罪案件。兩名跨性別女性在警局拘留室內睡覺時，竟遭到同為被拘留者的兩名男子惡意潑灑熱油並點火，造成全身嚴重燒燙傷。嫌犯在行兇過程中甚至囂張大喊，動機全是針對受害者的性少數（LGBTIQ+）身份，行徑令人髮指。

睡夢中驚見床墊起火 受害者哀求遭威脅殺害

綜合外媒報導，這起事件發生於1月2日上午，地點位在麥德林阿爾塔維斯塔（Altavista）警察局的拘留所。當時兩名跨性別女性正在牢房內熟睡，其中一人突然感到雙腳傳來劇烈灼痛感，睜眼一看竟發現床墊已陷入火海。

受害者驚恐地大聲呼救，並哀求門外的嫌犯放過她們。然而，涉案的兩名男子路易斯（Luis Felipe Bedoya Hurtado）與薩烏爾（Saúl Enrique Villanueva Wanderliner）不僅沒有收手，反而針對她們的跨性別身份發出死亡威脅，隨後更變本加厲地朝她們潑灑熱油，導致兩人身體多處嚴重受傷。

警局一度稱「互毆意外」 遭檢方證據打臉

事件發生後，阿布拉山谷（Valle de Aburrá）大都會警察局長最初對外宣稱，起火原因是由於拘留室內發生集體鬥毆意外所致。然而，這番說法隨即遭到當地檢察署與司法警察的調查結果「打臉」。

檢方指出，根據現場收集的證據顯示，受害者當時處於熟睡狀態，完全沒有防衛能力，這是一起有預謀的攻擊行為，其中一名受害者傷勢嚴重，經法醫鑑定需至少20天的醫療假才能康復。

人權組織「肯定加勒比」（Caribe Afirmativo）也介入關切，強烈譴責針對性別認同的仇恨暴力。

檢方依「加重殺害女性」起訴 嫌犯拒絕認罪

目前麥德林地檢署已依「加重企圖殺害女性罪」（feminicidio agravado en grado de tentativa）對路易斯與薩烏爾提起訴訟。檢方強調，兩名被告的犯罪行為完全基於對性別認同的歧視與偏見，屬於加重處罰情節。

雖然兩名嫌犯在聽證會上拒絕認罪，但鑑於兩人原先就因其他刑事案件在身，法官裁定對兩人實施新的監獄預防性羈押強制措施，目前已移送監獄關押等待審判。