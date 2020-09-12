1人錯全校擔！所長兒涉性侵　學校維基遭改「警察之子後宮花園」

▲該高中校長於10日鞠躬表示歉意，但網友不買帳，在維基上怒批他，「作秀」。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者陳韻如／綜合報導

南投縣一所高中遭網友PO文爆料，有男同學脅迫並性侵女學生，還拍照威脅對方，事後更仗著父親的警察身分要脅對方不得張揚，時間長達2年。事件爆出後，引起社會眾怒，不但連現在就讀該校的學生慘遭牽連挨罵，現在連該校維基百科都遭人竄改，「該校已淪為某警察之子的後宮花園，多位女同學慘遭毒手蒙上一生陰影」。

據了解，這名男同學從高一開始，仗著父親的警察身分，長期性侵同班的家庭弱勢女同學，還拍下性愛影片，不准女方向外求援，還要叫父親對女同學不利。女方因為過度恐懼，選擇隱忍，沒想到男方竟然變本加厲，將性愛照片拿來炫耀，讓人看不下去。

事件爆發後，引起軒然大波，而該校校長也為此鞠躬道歉，但仍無法平息社會眾怒，連目前就讀該校的學生都無辜眾槍。有學生表示，現在連走路上學，都會遭到指指點點，甚至被罵，「人渣學校的學生」。

除此之外，現在連該校的維基百科都遭人竄改，寫上，「2020年9月初以後，該校已淪為某警察之子的後宮花園，多位女同學慘遭毒手蒙上一生陰影，校方人員與該地草屯分局隱瞞事實無視被害人於水生火熱之中。」

該維基百科內容還提及，「『校方』、『警察』兩詞本該帶給人安全感，如今只帶來令人厭惡的噁心感。該校現任校長於前陣子在媒體前做秀鞠躬道歉，只可惜普遍民眾認為鞠躬的不夠深，好歹頭要整個插進地板內才行，因此這個做秀的鞠躬道歉似乎只給學校帶來更糟糕的聲譽」。

全文的文末不忘呼籲民眾，勿對其他學生進行言語攻擊，「他們也很怕被性侵的，搞不好再晚個兩周才爆料，又會多出幾個受害者」。但話鋒一轉又再度諷刺，「不過可以拿雞蛋去丟該校擺爛不做事的那些教職員還是什麼的東西」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

遭比特犬圍攻…狐狸犬腿被撕爛！她徒手救愛犬 左小指遭咬斷爆血

快訊／台中市前議員林威邦家門前暈倒猝逝！ 享年57歲

遭前男友麻吉強行侵入…「子宮發炎」分泌物狂流！她哭喊：我好髒