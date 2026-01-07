漆上俄國旗也躲不掉！美軍北大西洋查扣委內瑞拉「影子油輪」

▲美軍北大西洋登檢委內瑞拉關聯油輪。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國媒體披露，美軍與美國海岸防衛隊（US Coast Guard）在追蹤數周後，已於北大西洋成功登船並扣押一艘與委內瑞拉有關、遭到美國制裁的油輪。美國官員匿名向美聯社與CNN證實，該行動涉及跨大西洋長時間追蹤，並已完成實際登檢與控制，相關法律程序同步展開。

路透社指出，這艘油輪原名「貝拉一號」（Bella 1），後更名為「馬利內拉號」（Marinera），被美方列為運送受制裁石油的「影子船隊」成員，並於2024年遭到制裁。美國海岸防衛隊上個月曾試圖在其接近委內瑞拉時登船，但該船臨時折返逃逸，行動一度受挫。

▲圖為停泊在委內瑞拉卡貝略港的油輪。（圖／路透）

換旗、俄艦在旁仍被扣 行動地點曝光

知情官員透露，這次扣押行動發生在冰島附近海域，當時周邊曾出現俄羅斯軍艦與潛艦，使局勢高度敏感。該油輪在逃逸過程中，曾將船身噴塗上俄羅斯國旗，並緊急向俄方登記註冊為俄籍船隻，企圖規避美方制裁與登檢。不過，美國軍方仍在周三成功登船，完成扣押，成為近年罕見涉及俄籍油輪的實際查扣行動。

美軍歐洲指揮部隨後在社群平台X發布聲明，證實已因違反美國制裁規定「扣押」該船。俄羅斯官媒RT則公開畫面，顯示一架直升機嘗試接近一艘懸掛俄羅斯國旗、正遭美方追擊的油輪，引發外界對美俄緊張升溫的關注。

封鎖「全面生效」 加勒比海再扣第二艘

美國對委內瑞拉石油的海上封鎖行動仍在擴大。BBC引述美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）說法指出，「對受制裁、非法委內瑞拉石油的封鎖在全球任何地方都全面生效」。美軍南方司令部也證實，近日在加勒比海以黎明突襲方式，再度查扣一艘無國籍、屬於「暗黑船隊」的油輪「索菲亞號」（M/T Sophia），並由海岸防衛隊押解赴美處置。

此次多起海上行動的背景格外敏感。就在不久前，美國特種部隊在卡拉卡斯突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），引發委國高層強烈譴責，指控美國企圖奪取其石油資源。隨著美方持續擴大執法，相關行動恐進一步牽動美俄與拉丁美洲局勢。