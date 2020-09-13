可監測印度軍營！陸「吉林一號」高分衛星　因火箭異常發射失敗

▲快舟一號甲通用型固體運載火箭多次執行衛星發射任務。（圖／微博＠航空航天港、非此次發射任務）

記者曾俊豪／綜合報導

甘肅酒泉衛星發射中心12日13時2分執行「吉林一號」高分02C衛星發射任務，火箭在飛行途中出現異常，發射任務宣告失敗，具體原因正在進一步分析調查。無巧不巧，印媒上月底才爆料，巴基斯坦向中國購買「吉林一號」的衛星數據，用以監控印度軍營。

中新社報導，「內蒙古一號」衛星又稱「吉林一號」高分02C星，是長光衛星技術有限公司與內蒙古自治區人民政府深度合作的衛星，特點是高分辨、大幅寬、高速數傳，可在自然資源調查、生態環境監測、城市建設以及防災減災等領域發揮作用，為政府及用戶提供高質量的遙感信息服務。

先前報導中提到，「吉林一號」高分02系列三顆衛星近期以「三箭三星」的方式發射，若發射成功後，此三顆衛星將與在軌的「吉林一號」衛星組網，繼續為政府及行業用戶提供遙感信息和產品服務。

▲印媒指巴基斯坦向中國購買「吉林一號」衛星數據。（圖／達志影像／美聯社）

不過，據《新華社》消息，酒泉衛星發射中心9月12日13時2分用快舟一號甲運載火箭發射「吉林一號」高分02C衛星，火箭飛行出現異常，發射任務失利，具體原因正在進一步分析排查。

另，印度《citytoday.news》網站指出，巴基斯坦已從中國購買包括高清影片、光學圖像和高光譜圖像在內的實時衛星數據，這些數據可以向巴基斯坦提供查謨－喀什米爾控制線上的印軍軍營的精確位置。

報導提到，情報人士表示，巴基斯坦已與中國簽訂合同，採購2020年「吉林一號」衛星數據。