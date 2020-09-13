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高雄人夫打110報案：有人正在性侵我老婆！　警衝現場傻眼了

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▲▼客服,打電話。（圖／CFP）

▲呂男報警稱「有人正在性侵我老婆」。（示意圖，非本文當事人／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

報警電話不能隨便亂打！高雄一名男子7月打110稱「有人正在性侵我老婆」，警方到場後，卻看到其妻子滿臉不解，呂男事後才心虛透露真相，原來是他懷疑老婆在家「討客兄」才謊報警。對此，警方認為呂男的行為觸犯《社會秩序維護法》，將他移送法辦。

警方今年7月28日晚間12時10分許接到報案，一名男子稱有人在他家性侵他妻子，警方立刻衝去呂家按電鈴，但呂妻開門卻毫無異狀！警察打電話跟呂男確認到底是怎麼回事，他這才心虛表示，是懷疑老婆在家中房間裡跟小王偷情，所以謊報性侵，希望警察去抓。

呂男隨後被警方依《社會秩序維護法》無故撥打警察機關報案專線，移送橋頭地院裁處。依規定可處拘留或1.2萬元以下罰鍰。

不過法官認為，《社維法》該罰則的構成要件是「無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者」，立法意旨在於嚇阻惡意濫打報案專線的人，除了要有「無故撥打警察機關報案專線」行為，還要符合「經勸阻不聽」要件，才能開罰。

依據高雄市警察局勤務指揮中心受理110報案紀錄單，警察接獲呂男報案後，隨即派人去呂家處理，並記載「本案經電詢報案人了解狀況，報案人稱其妻與一名男子目前在家中房間內發生性關係」。法官認為呂男並非「經勸阻不聽」仍無故撥打報案專線，因此判決不用處罰。警方可抗告。

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